النائب أحمد فتحي: تنظيم احتفالية طريق الكباش كان مبهراً وعلى أعلى مستوى

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، إن تنظيم احتفالية طريق الكباش كان مبهراً وعلي أعلي مستوي، اظهر جمال وسحر وعظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح فتحي، خلال بيان له، أن حرص العديد من وسائل الإعلام العالمية علي تغطية والاحتفاء بالحفل يعكس أهميته التاريخية وحالة العشق التي تربط الملايين حول العالم بالتاريخ الفرعوني، كما أنه سيساهم بشكل كبير في الترويج للسياحة المصرية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الاحتفالية الكبيرة سيكون لها صدى إعلامي كبير على كافة المستويات المحلية والعالمية، والدولة المصرية ستجني الكثير من الثمار من خلال هذا الحدث التاريخي والذي لا يقل أهمية عن موكب نقل المومياوات الملكية.

وأشار النائب أحمد فتحي، إلي أن هذا الحدث العالمي يضع محافظة الأقصر على خريطة السياحة العالمية، ويعد نقلة نوعية كبيرة فى خدمات السياحة والتنمية الشاملة للأقصر كمقصد سياحي عالمي.