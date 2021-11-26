زي النهاردة.. منتخب مصر يهزم زامبيا بثلاثية في دورة سيمبا.. نوستالجيا

حقق منتخب مصر الوطنى يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر عام 1995 فوزا علي نظيره منتخب زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جاء فوز الفراعنة الكبار على تماسيح زامبيا في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دورة سيمبا الودية والتى أقيمت في جنوب أفريقيا استعدادا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة بعد أقل من شهرين في هذا البلد أيضا.

منتخب مصر الوطنى رفع رصيده إلى أربع نقاط واحتل المركز الثاني خلف البافانا بافانا أصحاب الأرض.

خاض منتخب مصر اللقاء بتشكيل ضم كلا من:

عصام عبد العظيم – سمير كمونة – مدحت عبدالهادي- ياسر رضوان – محمد عمارة – هادي خشبة – مجدي طلبة “محمد يوسف” – محمد كمونة “سامي الشيشيني” – علي ماهر – أحمد الكأس “أحمد كشري” – حازم إمام “محمد صبري”.

سجل ثلاثية منتخب مصر كل من أحمد الكأس و علي ماهر “هدفين” في الدقائق 21 و 44 و 62، بينما سجل تيمبو هدف الرصاصات النحاسية في الدقيقة 65.