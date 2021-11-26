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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لملاك البرك والمستنقعات .. كيف تتجنب الحجز الإداري من الدولة

البرك والمستنقعات
البرك والمستنقعات

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

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ونص القانون في مادته الخامسة أنه لوحدة الإدارة المحلية المختصة التخلص من البرك والمستنقعات التي لم يقم ملاكها أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التي يحددها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طبقا لنص المادة (3) من هذا القانون.

وعلى وحدة الإدارة المحلية المختصة في هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول بعزمها على التخلص منها, فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم, تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بوحدة الإدارة المحلية المختصة وفي مقر عمدة القرية أو في مقر نقطة الشرطة لمدة لا تقل عن أسبوعين.

ولملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها أن يتقدموا بتعهد كتابي خلال شهر من تاريخ الإخطار أو اللصق بحسب الأحوال, بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع مبينا به وسيلة التخلص, والمدة التي يستغرقها إتمامه.

فإذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات, أو قدموها ورفضتها وحدة الإدارة المحلية المختصة بقرار مسبب, أو تبين لوحدة الإدارة المحلية المختصة بعد انقضاء نصف المدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة, أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك, كان لوحدة الإدارة المحلية المختصة القيام بأعمال التخلص من البرك والمستنقعات على نفقتها وإخطار الملاك أو واضعي اليد بقيمة مصروفات التخلص المشار إليه, وتكليفهم بسدادها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الإخطار وإلا تم تحصيلها بطريق الحجز الإداري.

ويحق لهؤلاء الملاك أو واضعي اليد الاعتراض على هذه القيمة خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإخطار بذلك. 
 

مجلس النواب وزير الإسكان المجتمعات العمرانية الإدارة المحلية وزير الاسكان والمرافق علي عبدالعال

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