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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة حلوان في أسبوع .. 990 طالبا وطالبة تقدموا للترشح فى انتخابات الاتحاد 2021-2022.. تلقي 150 طعنا بـ 9 كليات .. توفير لقاحات كورونا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

الدكتور ممدوح مهدى .. يشدد  على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العملية الانتخابية

الدكتور ممدوح مهدي يشدد على أهمية تلقي تطعيمات كورونا

الدكتور ممدوح مهدى:

  مشاركة الطلاب فى العملية الانتخابية يساهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل


شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الماضي العديد من الأخبار والأحداث الهامة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـأخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان  من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الاسبوع وحتى الان.


أعلنت جامعة حلوان  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، ط الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب، الأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، بيان بأعداد الطلاب المرشحين للاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022  بإجمالي 990 طالب وطالبة بمعدل 513 طالب، 477 طالبة.


وشدد  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العملية الانتخابية والتشديد على ارتداء الكمامات، وكذلك منع التكدسات الطلابية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن كليات جامعة حلوان شهدت إقبالًا من الطلاب مع بداية انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2021-2022، موضحا أن هذه المشاركة فى العملية الانتخابية لاتحاد الطلاب تضع الطالب على طريق الديمقراطية وتفتح مجال المنافسة الشريفة دون تحيز،  وتضع الطلاب فى طريق المشاركة الفعالة في المجتمع.

من جانبه حث الدكتور حسام رفاعى الطلاب إلى أن الإقبال في المشاركة في العملية الانتخابية والتى تهدف إلى إعداد جيل واعٍ لممارسة الحياة الديمقراطية، كما أنها تعد انعكاساً لثقافتهم وإدراكهم لأهمية الأنشطة الطلابية الفعالة، وتجعل الطلاب على قدر كبير من تحمل المسئولية والمشاركة بإيجابية في بناء الوطن.

وجاءت أعداد المرشحين في انتخابات الاتحادات الطلابية كالآتي:  كلية الآداب 32 طالب وطالبة، الحقوق 57 طالب وطالبة، كلية التجارة وإدارة الأعمال 81 طالب وطالبة، الخدمة الاجتماعية 83 طالب وطالبة، كلية العلوم 108 طالب وطالبة، الحاسبات والذكاء الاصطناعى 37، كلية التمريض 18 طالب وطالبة، كلية الصيدلة 30 طالب وطالبة، كلية الطب 35، كلية الهندسة بحلوان 59 طالب وطالبة، كلية الأقتصاد المنزلى 33 طالب وطالبة، كلية التكنولوجيا والتعليم 25 طالب وطالبة، كلية التربية رياضية بنين 54 طالب، كلية التربية الرياضية بنات 27 طالبة، كلية السياحة والفنادق 17 طالب وطالبة، التربية الموسيقية 17 طالب وطالبة، كلية التربية الفنية 52 طالب وطالبة، الفنون الجميلة 72 طالب وطالبة، هندسة المطرية 78 طالب وطالبة، الفنون التطبيقية 31 طالب وطالبة.


هذا ويتم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢١، حيث يتم تلقى طلبات الطعون يوم الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١، كما يتم فحص الطعون يوم الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١،  تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١، وتتم انتخابات الإعادة يوم الأثنين الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١، كما تجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١، وتتم اجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢١، وبهذا تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٢١.


وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2021-2022  من الدكتور حسام  رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا،  الدكتور أمام صلاح امام وكيل كلية الحقوق عضو قانونى، الأستاذ الدكتور أحمد محمد إبراهيم عضو هيئة تدريس، الأستاذ راشد محمد عصام  مدير عام رعاية الشباب عضوًا،  الطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج الطالب بكلية التمريض عضوًا .

وفى ذات السياق أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتور حسام رفاعي  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب، الأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، أن عدد الطلاب المتقدمين للانتخابات 979 طالب وطالبة و قد تلقت الجامعة 150 طعن فى 9 كليات هي (التجارة وإدارة الأعمال - التربية -الخدمة الاجتماعية - العلوم - هندسة حلوان - الاقتصاد المنزلي - التربية الفنية - هندسة المطرية- الفنون التطبيقية )، تم فحص الطعون المقدمة فى الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022 حيث تم قبول 97 طعنًا ليصبح إجمالي الأعداد النهائية لخوض الانتخابات 882 .

من جانبه شدد  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، على  كليات الجامعة بضرورة أن تسير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، موضحا أهمية مشاركة الطلاب فى الممارسة الانتخابية ما من شأنه أن يسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل، وتمثل هذه الخطوة أولى التجارب الديمقراطية التي يخوضها الطالب، كما تعزز  من ثقتة فى ذاتة و إيمانه بقيمة صوته الانتخابي،وتدعم قدرتة على خوض غمار المنافسة وتحمل المسئولية والمشاركة بإيجابية في المساهمة فى بناء الوطن.

كما أفاد  الدكتور حسام رفاعى أن الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2021-2022 تتم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة مع التشديد على تنظيم الطلاب وعدم التكدس والحرص على مراعاة التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامة الطبية، قياس درجات الحرارة، مشيرا إلي أن فحص الطعون تتم وفقا للمادة 17  التي تنص على: "لكل ذي مصلحة فى الطعن على المرشحين في أول يوم عمل تال لإعلان قائمة أسماء المرشحين التقدم بموجب طلب كتابي يسلم باليد للجنة المشرفة على الانتخابات بالجامعة أو الكلية او المعهد، على أن يتسلم صورة ضوئية من هذا الطلب ممهورة بتوقيع الموظف المختص بذلك".
وتتولى هذه اللجنة مسئولية الفحص والبت فى الطعون على أن يكون قرارها مسببا وفى جميع الأحوال تعلن النتيجة فى اليوم التالى لتقديم الطعون.
وللطاعن التظلم من القرار الصادر من اللجنة المشار إليها إلى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بذات الإجراءات وفى حالة رفض التظلم يعتبر القرار نهائيا.

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من المقرر أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١، وتتم انتخابات الإعادة يوم الأثنين الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١، كما تجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١، وتتم اجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢١، وبهذا تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٢١.


وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2021-2022  من  الدكتور حسام  رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا،  الدكتور أمام صلاح امام وكيل كلية الحقوق عضو قانونى، الأستاذ الدكتور أحمد محمد إبراهيم عضو هيئة تدريس، الأستاذ راشد محمد عصام  مدير عام رعاية الشباب عضوًا،  الطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج الطالب بكلية التمريض عضوًا .


في ضوء توجه الدولة لتطعيم طلاب الجامعات و في ضوء قرار مجلس الوزراء بمنع دخول الغير ملقحين إلى الجامعات و جهود جامعة حلوان  لتوفير التطعيم، و ماتم بالفعل من تطعيم ١١٥٠٠٠ من منتسبي جامعة حلوان قامت إدارة الجامعة بتوفير لقاح فايزر للطلاب الذين لم يتخطى سنهم ١٨ سنة بمستشفى الطلبة جامعه حلوان بجوار كلية الهندسة بحلوان، وذلك اعتباراً من الأحد الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢١.


ويأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتور ناصر حمزاوي مدير مستشفى الطلبة ، و بالتعاون مع المستشفيات الجامعية ، واتحاد الطلاب.

شدد  الدكتور ممدوح مهدي على أهمية تلقي اللقاح لسلامة المواطنين والتخفيف من حدة الأعراض والإصابة بفيروس كورونا، لذا سعت الجامعة لتوفير لقاح فايزر للطلاب أقل من ١٨ عام، كما قدم سيادته الشكر للأطقم الطبية،  على مابذلوه من جهد لتحقيق هذا الهدف في أمان وسلامة تامة في ظل إجراءات احترازية مشددة، بجانب متابعتهم الدورية لمتلقي اللقاح.

أوضح  الدكتور محمود عابد  توافر اللقاح لجميع الطلاب الأقل من ١٨ عاماً، حيث سيحصلون على لقاح فايزر نظراً لمأمونيته بالنسبة لتلك الفئة العمرية ، وفقاً للبروتوكولات الدولية .

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