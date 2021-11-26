أسرتك حياتك .. دورة تدريبية برعاية الشباب والرياضة لتأهيل الفتاة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى ممثلة فى الإدارة المركزية لمكتب الوزير" الإدارة العامة للمرأة ووحدة حقوق الانسان " دورات تدريبية لتأهيل الفتاة واعدادها لتحمل المسؤولية وبناء أسرة سليمة تحت شعار " أسرتك حياتك " .

يأتى ذلك فى ضوء الاستراتيجية المصرية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتزامنا مع حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.

أوضحت الوزارة أنه تم تنفيد أولى جولاتها بمحافظة الجيزة "مركز شباب منشية دهشور" بإجمالى 25 فتاة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وذلك ضمن اطار مبادرة حياة كريمة تضمنت الدورة التدريبية مجموعة من البرامج النظرية والتطبيقية مقسمة على يومين محاضرات نظرية تهدف الى لتأهيل الفتاة لاختيار شريك الحياة وبناء اسرة سليمة ، الرياضة وتأثيرها على الصحة العامة ودورها في التخلص من الضغوط الحياتية ، التوعية بالقضاء على ظاهرة الختان وكيفية التعامل مع الازمات الاسرية ومهارات التواصل الاجتماعى، التغذية الصحية السليمة .

كما تضمنت محاضرات عملية تهدف الى حماية الفتاة من التحرش من خلال تدريب عملي وكيفية الدفاع عن النفس، و ماراثون رياضي وذلك في ضوء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة ابتداءً من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، وهو يوم حقوق الإنسان .

حملة الـ 16 يوماً من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى رفع الوعى وخلق رأى عام مساند فى كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه القضية ودعوة المجتمع المحلى والدولى للسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها.