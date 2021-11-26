عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسرتك حياتك .. دورة تدريبية برعاية الشباب والرياضة لتأهيل الفتاة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى ممثلة فى الإدارة المركزية لمكتب الوزير" الإدارة العامة للمرأة ووحدة حقوق الانسان " دورات تدريبية لتأهيل الفتاة واعدادها لتحمل المسؤولية وبناء أسرة سليمة تحت شعار " أسرتك حياتك " .

يأتى ذلك فى ضوء الاستراتيجية المصرية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتزامنا مع حملة  16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.

أوضحت الوزارة أنه تم تنفيد أولى جولاتها بمحافظة الجيزة "مركز شباب منشية دهشور" بإجمالى 25 فتاة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وذلك ضمن اطار مبادرة حياة كريمة تضمنت الدورة التدريبية مجموعة من البرامج النظرية والتطبيقية مقسمة على يومين محاضرات نظرية تهدف الى لتأهيل الفتاة  لاختيار شريك الحياة وبناء اسرة سليمة ، الرياضة وتأثيرها على الصحة العامة ودورها في التخلص من الضغوط الحياتية ، التوعية بالقضاء على ظاهرة الختان وكيفية التعامل مع الازمات الاسرية ومهارات التواصل الاجتماعى، التغذية الصحية السليمة .

كما تضمنت محاضرات عملية تهدف الى حماية الفتاة من التحرش من خلال تدريب عملي وكيفية الدفاع عن النفس، و ماراثون رياضي وذلك في ضوء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة ابتداءً من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، وهو يوم حقوق الإنسان .

حملة الـ 16 يوماً من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى رفع الوعى وخلق رأى عام مساند فى كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه القضية ودعوة المجتمع المحلى والدولى للسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها.

ترشيحاتنا

مولد الإمام الحسين.. المنشد عبد الحكيم الزيات يشدو "يا واحة الأسرار"| فيديو

شريف منير أولهم.. بدء توافد النجوم على مقر افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

مشيدًا بالإشراف القضائي.. أحمد موسى يدلى بصوته فى انتخابات الأهلى |شاهد

كارثة وبائية جديدة ..ظهور متحور لـ كورونا بجنوب أفريقيا|الصحة العالمية تدرس الموقف

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

مد فترة التصويت في انتخابات الأهلي بسبب الإقبال الكثيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

وزير التموين: إنشاء المناطق اللوجيستية يسهم في تقليل الأسعار والتنوع الكبير للسلع

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

أعمدة الدخان تتصاعد.. حريق هائل في مبنى تجاري بـ لوس أنجلوس |شاهد

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

نسخة منه في متحف متروبوليتان.. فستان السيدة انتصار السيسي مستوحى من ملكة فرعونية.. صور

"الصحة" تكشف حقيقة ظهور متحور كورونا الجديد

إصابة إمام عاشور بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى رحيلهما.. لماذا حطمت صباح قلب توفيق الدقن لصالح زوجها الخامس؟

20 صورة من حفل دينا الوديدي ومريم صالح ونوران أبوطالب بالحرم اليوناني

تحفة عمرها 125 عاما.. كيف بنى السكاكيني باشا أحد أشهر قصور القاهرة وعلاقته بالأشباح؟

أهرب قبل ما يشوفك.. زوج الشحرورة يصوب المسدس إلى صدرها وعبد الحليم يقفز من الشباك| نوستالجيا

فيديو

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

جوزي بيحب يصورني في غرفة النوم.. شاهد كيف رد مبروك عطية على السائلة

فيديو جراف.. بسمة وهبة أزمات صحية عديدة على الهواء.. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ