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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عين شمس يشكون من انتشار القمامة

القمامة
القمامة

أرسل القارئ أسامة فخري شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من انتشار القمامة.

وقال أسامة فخري في شكواه: "نعاني نحن سكان عين شمس من انتشار القمامة بتقاطع شارع محمد عمر مع السيدة خديجة من أحمد عرابى، بمقلب عمومى ولا يوجد صناديق، والناس تلقي القمامة في الأرض، ما تسبب في انتشار الأمراض والروائح الكريهة.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

اهالي عين شمس شكوى انتشار القمامة الروائح الكريهة صدى البلد

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