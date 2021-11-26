إصابة إمام عاشور بفيروس كورونا

أصيب إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات القليلة الماضية.

ويخضع اللاعب حاليا للعزل في منزله مع اتباع بروتوكول العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وأصبح مصير اللاعب غامضا من السفر مع المنتخب المصري للمشاركة في بطولة كأس العرب .

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم 3 ديسمبر المقبل استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21 ديسمبر المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت بينهما بالأمس باستاد المقاولون العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري، ليرفع الأبيض رصيده إلى ١٣ نقطة يحتل بهم المركز الثالث في حين يتوقف رصيد سيراميكا عند ٨ نقاط يحتل بهم المركز السادس.