بيراميدز يخوض تدريبه الأول في الكونغو

خاص فريق نادي بيراميدز تدريبه الأول عصر اليوم في ملعب الشهداء بمدينة كينشاسا العاصمة الكونغولية استعدادا لمواجهة نادي إيه إس مانياما في إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي إيه إس مانياما بطل الكونغو عصر الأحد بملعب الشهداء في كينشاسا في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٥ ديسمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وجرى المران على استاد الشهداء الذي تقام عليه المباراة، طبقا للائحة الاتحاد الأفريقي، خاصة وأن اللقاء يقام على ملعب نجيل صناعي.

واستمر المران لمدة ساعة واحدة واشتمل على تدريبات فنية وبدنية لرفع معدلات اللياقة والتعرف على الأرضية، بجانب مجموعة من الوحدات التدريبية الخططية، وتدريبات قوية لحراس المرمى.

ويختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته ويؤدي مرانه الأخير على نفس الملعب في الثالثة ظهر السبت في نفس توقيت اللقاء.