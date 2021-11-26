مشيدًا بالإشراف القضائي.. أحمد موسى يدلى بصوته فى انتخابات الأهلى |شاهد

حرص الاعلامى الكبير أحمد موسى على المشاركة فى انتخابات النادي الأهلي وأدلى بصوته في الانتخابات المقامة اليوم بمقر النادي بالجزيرة.

وأشاد الاعلامى الكبير احمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد بالعملية الانتخابية وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامة وصحة أعضاء الجمعية مشيدا بالحضور الكبير من الاعضاء على المشاركة فى الانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد للنادي لقيادة الاهلى فى السنوات الاربع القادمة.



كما حرص موسى على الاشادة بالاشراف القضائى الكامل من هيئة قضايا الدولة على العملية الانتخابية وسيرها بالشكل المنظم وتهيئة الاجواء المناسبة أمام كافة الأعضاء اثناء الإدلاء باصواتهم.

وبدأت عملية التصويت في انتخابات الأهلي في التاسعة صباحا حيث افتتحت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات عملية التصويت على أن يتم إغلاق التصويت في السابعة مساء.

واكتمل النصاب القانوني في انتخابات الأهلي بعدما تجاوز عدد المصوتين 5000 عصوًا على أن يتم غلق التصويت الساعة 7 مساءًا ،ب يبدأ الفرز مباشرة، تمهيدًا لإعلان النتيجة.

ويتنافس ٢٠ مرشحًا في انتخابات النادي الأهلي التي تُجرى اليوم الجمعة لاختيار مجلس إدارة جديد للقلعة الحمراء وهم :-

- محمود الخطيب وخالد سليمان على منصب (الرئيس)

- العامري فاروق على منصب (نائب الرئيس)

-خالد مرتجي وخالد الدرندلي مقعد (أمانة الصندق)

- طارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد سراج الدين ومحمد شوقي ومحمد الغزاوي وحسام غالي ومنار سعيد وأحمد غيط ومحمد أبو العزايم على مقعد (عضوية فوق السن)

- محمد الجارحي ومي عاطف ومحمد رأفت وعمر ربيع ياسين وعبد الله ضياء على مقعد (عضوية تحت السن)

الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي، قامت بإعداد المكان المخصص لاستقبال أعضاء الجمعة العمومية «خيمة التصويت»؛ للمشاركة في الانتخابات، كما قامت بتزويد الخيمة بكافة الخدمات اللوجيستية اللازمة من إضاءة وأجهزة تكييف وصوتيات ومقاعد وطاولات وغرف للتصويت لكافة اللجان، فضلا عن إقامة منصة للجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات.

وحرصت الإدارة التنفيذية للأهلي أيضًا، على استئجار عدد من الجراجات لاستقبال سيارات الأعضاء، وهي جراجات: المحافظة، والتحرير، وعمر مكرم، ونادي المعلمين، وذلك لاستيعاب الأعداد الغفيرة المنتظر حضورها للمشاركة ولتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، مع تخصيص أتوبيسات لنقلهم من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد إلى مقر النادي بالجزيرة، على أن تتحرك هذه الحافلات كل نصف ساعة من الفرعين إلى المقر، ثم تنتظر الأتوبيسات الأعضاء في جراج نادي المعلمين لإعادتهم مرة أخرى بعد الإدلاء بأصواتهم، ويكون التحرك للعودة كل نصف ساعة أيضًا.