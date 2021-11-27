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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| باقة 50 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات 2021 في السوق السعودي..أفخم 5 سيارات داخل السوق المصري موديلات 2021

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى العناوين التالية:

 

أسعار ومواصفات فورد فيوجن موديل 2021 في مصر | صور

تعتبر النسخة فورد فيوجن موديل 2021 واحدة من الاصدارات القوية التي تقدم داخل السوق المصري، وتأتي السيارة عبر 3 فئات وهي، TREND و SPORT، بالاضافة إلى الفئة الثالثة كاملة التجهيزات TITANIUM، حيث تضم باقة من مواصفات الحماية، بالإضافة لأنظمة الرفاهية والتحكم.

 

باقة 50 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات 2021 في السوق السعودي|صور

يضم السوق السعودي باقة متنوعة من موديلات 2021، حيث تشمل عائلة السيدان الشهيرة، والهاتشباك الشبابية، بالاضافة إلى فئة السيارت الرياضية المتعددة الاستخدامات، ولكن يبقى عامل السعر له اهمية كبيرة لدى الكثير من الراغبين باقتناء سيارة جديدة، إلى جانب التصميم الخارجي والتقنيات الداخلية.

 

أفخم 5 سيارات داخل السوق المصري لموديلات 2021 | صور

يضم السوق المصري نخبة من السيارات القوية التي تحمل موديل 2021، حيث تتعدد الاصدارات المطروحة ومنها الطرازات التي تتخذ روح الفخامة، نسبة إلى التقنيات العالية المستخدمة داخليًا، او من خلال التصميم الخارجي.

 

نظرة شاملة عن أودي Q3 موديل 2021 في الكويت .. صور

تعتبر النسخة اودي Q3 موديل 2021 هي واحدة من الاصدارات القوية التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، حيث تقدم داخل السوق الكويتي عبر عدة فئات من التجهيزات، تضم حزمة من وسائل الحماية والامان، والتقنيات الفنية الخاصة بوسائل الدفع، بالاضافة إلى برامج الرفاهية والتحكم.

 

انطلاقة هي الأسرع.. النسخة الأشرس من عائلة موستنج | فيديو

تمتلك إصدارات فورد موستنج شعبية كبيرة وسط محبي عالم السيارات، نسبة إلى تاريخها العريق والممتد، بالاضافة إلى التقنيات المستخدمة داخل كل فئة، ولكن يبدو أن عشاق تعديل السيارات اضافوا عدة ترقيات مذهلة لهذه النسخة.

 

سوزوكي تكشف الستار عن أحدث إصداراتها .. S-CROSS موديل 2022 |صور

كشفت شركة سوزوكي عن أحدث إصداراتها وهي النسخة التي تحمل اسم S-CROSS، حيث تنتمي هذه السيارة إلى فئة الكروس اوفر، وهو التصميم الذي تعبرعنه تلك النسخة الجديدة، والتي تم تصنيعها داخل المجر إلى جانب فيتارا.

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أخبار السيارات| باقة 50 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات 2021 في السوق السعودي..أفخم 5 سيارات داخل السوق المصري موديلات 2021

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