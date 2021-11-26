إحسان بركات ضمن وفد البرلمان العربي للمشاركة باجتماعات "الاتحاد الدولي" بمدريد

تشارك النائبة إحسان بركات، عضو البرلمان العربي، ضمن وفد البرلمان برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، في زيارته إلى العاصمة الإسبانية مدريد؛ للمشاركة في أعمال الجمعية الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، وذلك خلال الفترة من 26 – 30 نوفمبر 2021م.

ويشارك وفد البرلمان العربي، في عدد من الفعاليات؛ في إطار هذه الاجتماعات المهمة، ومن أبرزها، الموضوع الرئيسي للنقاش، المتعلق بـ دور البرلمانيين في تعزيز الديمقراطية.

وفي إطار هذه الاجتماعات؛ من المقرر توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي.