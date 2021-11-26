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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الرياضي لبيراميدز يشدد على أهمية مباراة مانياما الكونغولي

هاني سعيد
هاني سعيد

شدد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لفريق نادي بيراميدز، على الأهمية الكبيرة لمباراة مانياما الكونغولي، موضحا أن الفريق المنافس قوي ولكن بيراميدز في النهاية هدفه العودة بنتيجة تؤمن له استكمال المشوار القاري وبلوغ دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

 

ويحل بيراميدز، ضيفا على نظيره نادي إيه إس مانياما بطل الكونغو عصر الأحد بملعب الشهداء في كينشاسا في ذهاب دور الـ ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٥ ديسمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

 

وأوضح المدير الرياضي أن الفريق الكونغولي لعب في دوري الأبطال وبالتالي قوي ومواجهته لن تكون سهلة، واللاعبون على أتم استعداد لخوض المواجهة الهامة والعودة بنتيجة إيجابية، موضحا أن الروح عالية والفريق منذ بداية الموسم تتملكه روح مختلفة تماما وكل مباراة الهدف منها هو الفوز.

 

وشدد على أن الفريق يعاني نقصا عدديا كبيرا بسبب الإصابات والغيابات لظروف القائمة، حيث يضطر الفريق للعب ٤ مباريات قوية في الأدوار الأولى بقائمة منقوصة وغياب للعناصر الجديدة، متمنيا أن يكون الفريق في قمة تركيزه ويعبر مواجهة بطل الكونغو ويحجز مكانه في دور المجموعات، ومواصلة مشوار البطولة حتى النهاية.

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