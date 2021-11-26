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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قشر السمكة.. دينا فؤاد بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

دينا فؤاد
دينا فؤاد

حرصت الفنانة دينا فؤاد، على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية لدورته الـ 43، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجذابة.

 

إطلالة دينا فؤاد في مهرجان القاهرة السينمائي

 


وظهرت دينا فؤاد، بفستان لامع قشر السمكة بكتف واحد باللون الأخضر القاتم ومزين بقطعة من الحرير الناعم بنفس اللون وذيل طويل على جانبي الفستان، واختارت حقيبة وحذاء بألوان تتناسب مع إطلالتها.


واختارت دينا فؤاد، تسريحة انسيابية ناعمة فقامت بترك خصلات شعرها منسدلة عبر ظهرها، مع رفع خصلات شعرها الأمامية بطوق لامع قامت بربطه على رأسها وهو ما تناسب مع إطلالتها.

 

دينا فؤاد



وأبرزت دينا فؤاد، إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، بوضع الآي لاينر والكحل الأسود والماسكرا، والآي شادو بالألوان الترابية مع أحمر شفاه باللون الكمشير الناعم .


وأكملت دينا فؤاد، إطلالتها ببعض المجوهرات المختلفة، فاختارت قرطين ناعمين وأساور وخواتم باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي 

 

وينطلق اليوم حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدار الأوبرا المصرية، في دورته الـ 43؛ حيث أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقرر انطلاقه في الفترة من 26 نوفمبر، إلى 5 ديسمبر ، عن إطلاق فعاليات يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.

يوم صناعة السينما للشباب، عبارة عن ورشة مدتها يوما واحدا، وهي مخصصة للطلاب الشغوفين بالسينما و المتطلعين للمعرفة، ومن المقرر أن يشارك في فعالياتها مجموعة مختارة من الطلاب بمدارس السينما في مصر، وهي تشمل قسم صناعة السينما، وكلية الإعلام والاتصال الجماهيري في الجامعة الأمريكية، والمعهد العالي للسينما والجامعة البريطانية.

ويستهدف يوم صناعة السينما للشباب، مساعدة الطلاب المختارين لبدء مشوارهم في صناعة السينما، بمساعدة المتحدثين الذين يقدمون خبراتهم، ليبنوا جسراً بين الخبرة الأكاديمية وأرض الواقع.

والخبراء الذين يشاركون في يوم صناعة السينما للشباب، هم مهندس المناظر أُنسي أبو سيف، والمخرج والمؤلف تامر محسن، والممثل آسر ياسين، والكاتبة مريم نعوم، ومصممة الأزياء ريم العدل، والمنتج ومصحح الألوان شريف فتحي، والمحامي خالد العربي، الخبير في الشؤون القانونية بالمجال السينمائي.

وقال محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "نعتز بتنظيم فعاليات (يوم صناعة السينما للشباب) للمرة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، فهذا يتوافق مع سياسة المهرجان الذي يعد بمثابة منصة لاكتشاف وتوجيه صُنَّاع الأفلام الشباب".

وعلقت ميريام دغيدي، مديرة أيام القاهرة لصناعة السينما، قائلة: "يوم صناعة السينما للشباب لم يكن ليحدث لولا الاهتمام الكبير الذي وجدناه من قِبل عدد كبير من أهم صُنَّاع السينما المخضرمين، الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات ونقل خبراتهم للشباب الواعد، لذا أتمنى أن يكون يوم صناعة السينما للشباب فعَّالاً في مسيرة هؤلاء الطلاب المختارين".

وتُقام الدورة الــ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان

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