الصحة تعلن خطة التعامل مع متحور "نو" لكورونا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن تشديد إجراءات التي تسمح بدخول المسافرين القادمين من دول يشتبه في وجود متحور فيروس كورونا المستجد "نو" بها.



وأضاف أن وزارة الصحة تشارك وتتواصل بشكل مباشر ودائم على مدار الساعة مع الهيئات البحثية العالمية ومنظمة الصحة العالمية؛ من أجل جمع البيانات حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا "نو".



وطالب المواطنين بالذهاب إلى مراكز التطعيم والعمل على أخذ التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك من أجل زيادة الحماية لهم، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على وضع صحي آمن.



وأوضح أن "الفيروسات لا تستطيع الحياة دون كائن حي تعيش وتتكاثر من خلاله، فهي دائما كلما كون جسم الكائن الحي مناعة ضد الفيروس يبدأ الفيروس في المحاولة والتعايش والهروب؛ لذا يبدأ في التغيير من شكله لكي يخدع الجهاز المناعي للكائن الحي"، لافتًا إلى أن التحورات الفيروسية هي الطبيعة الخاصة بكل الفيروسات سواء كان كورونا أو غيره.



وقال عبدالغفار إن حجم الإصابات بالمتحور الجديد في دولة جنوب إفريقيا تبلغ 77 إصابة، وفي دولة بتسوانيا 6 إصابات، وإجمالي الاصابات المؤكدة التي تم الإعلان عنها حتى الآن على مستوى العالم وصل 87 إصابة، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام قليلة جدا حتى هذه اللحظة ولكن التغيرات هي التي وضعت هذا التحور في بؤرة اهتمام المنظمات الصحية العالمية والمنظمات البحثية العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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