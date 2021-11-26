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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سيارة تحمل 5200 وحدة زريعة أسماك بكفر الشيخ

ضبط زريعة أسماك
ضبط زريعة أسماك

تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ من ضبط سيارة  نقل محملة بـ 5200 ألف وحدة زريعة أسماك بوري حية صغيرة الحجم، دون تصريح، بمخالفة قانون الصيد 124 لسنة 1983م.

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تمكنت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتنسيق مع مشروع تنمية الموارد بالمحافظة، من ضبط السيارة بمنطقة  واقعة شمال البرلس بالطريق الدولى الساحلى، بصحبة قائدها، طبقاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة ،لإعادة ضخها مرة أخرى فى بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.

شدد محافظ كفرالشيخ،  بشن حملات متعددة، لضبط المخالفين من مافيا  الصيد الجائر، مع ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً عليها، مشيداً بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ.

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كفرالشيخ محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين سيارة محملة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الدولى الساحلى

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