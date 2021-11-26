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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

10 شهور تحضير

محمد حفظي: مهرجان القاهرة السينمائي مسئولية كبيرة.. فيديو

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي

عبر  محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن سعادته بانطلاق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية.

وأضاف محمد حفظي، في لقاء خاص لقناة دي إم سي، اليوم الجمعة، أن مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الحالية يقدم شيئا مختلفا، مشيرا إلى انطلاق المهرجان بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وأكد محمد حفظي، أن المهرجانات عالم جديد على عمل في الأساس، مشيرا إلى أن مهرجان القاهرة مسئولية كبيرة جدا ونعمل على النجاح بشكل يليق باسم مصر.

وأردف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: “نعمل ١٠ شهور للتحضير للمهرجان، والأمر ليس سهلا ويحتاج لتفكير حقيقي ومجهود غير عادي”.

وتابع محمد حفظي، أن مهرجان القاهرة مهم للتبادل الثقافي بين مصر ودول العالم، كما يرفع المهرجان هذا العام شعار "التطعيم للجميع" تحت إشراف وزارة الصحة، وأيضا هناك سيارات مجهزة لتطعيم الوافدين.

وأكمل محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أن عدد الافلام الآسيوية المشاركة في المهرجان ٩ أفلام، ومن أهم المعايير التي يتم إختيار الأفلام الآسيوية على أساسها هي أن يكون الفيلم يعرض لأول مرة.
 

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