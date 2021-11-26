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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القاهرة السينمائي.. علي ربيع ساخرا: عمري ما اتعزمت على أي مهرجان

على ربيع
على ربيع

شارك الفنان على ربيع بفقرة كوميدية خلال حفل افتتاح الدورة ٤٣ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مع الفنان خالد الصاوي، وقال ساخرا “أنا بعمل أفلام بس عمرى ما اتعزمت على أي مهرجان سينمائي”.

وحرص على ربيع على مداعبة النجمة يسرا موجها لها التحية، وتاركا خشبة المسرح نحو المقاعد ليلتقط صورة خاصة معها وكل من إلهام شاهين و ليلى علوي.

 

الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي

كشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43.

وقال "حفظي"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام، ضمن فعاليات المهرجان؛ هو 98 فيلما، تمثل 63 دولة حول العالم، مقسمة كالآتي: 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا.

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: 27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلم عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 15 فيلما تعرض للمرة الأولى في الدول لعربية وشمال إفريقيا.

 

فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 43

اختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفيلم الإسباني: المسابقة الرسمية، كفيلم افتتاح الدورة الـ 43.

ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو فيلم روائي طويل، من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته، بحثا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.

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