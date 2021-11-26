أستاذ مناهج: أولياء الأمور رفعوا شعار التعليم للامتحانات وليس للحياة | فيديو

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن تحديث وتطوير التعليم في مصر يطبق ثقافة التفكير بدلا من ثقافة التلقين.



وأضاف "شحاته"، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "أولياء الأمور رفعوا شعار التعليم للامتحانات وليس للحياة".

وأشار إلى أن: "فلسفة تطوير المناهج، تتمثل في أن الدولة مُقبلة على بناء إنسان إيجابي قادر على التفكير"، مردفا: "التطوير يتم وفق معايير عالمية تطبق محليا".

وأوضح: "المواطنين في أوروبا يشتكون من بساطة المناهج؛ لأنهم يريدون صناعة إنسان قادر على التفكير"، مؤكدا: "لا بد أن يكون هناك مقاومة للتطوير من المستفيدين من عدم تطوير التعليم، مثل جماعات الضغط الاجتماعي، والمعلم الخصوصي، والكتاب الخارجي، وسناتر الدروس الخصوصية".