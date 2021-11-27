باحثة بالمركز المصري للفكر: تحديث التعليم هدفه مواكبة التحول الرقمي.. فيديو

قالت هبة زين، الباحثة بالمركز المصري للفكر والمتخصصة في ملف التعليم، إن تحديث التعليم هدفه مواكبة التحول الرقمي والعولمة ومستجدات سوق العمل.



وأضافت "زين"، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "رؤية مصر في تطوير التعليم قائمة على 3 أهداف رئيسية، هي إتاحة التعليم بدون تمييز بين المواقع الجغرافية، وتحسين جودة التعليم في حد ذاته، وتحسين تنافسية التعليم".

وأشارت هبة زين، الباحثة بالمركز المصري للفكر والمتخصصة في ملف التعليم، إلى أنه على وزارة التربية والتعليم توصيل أهداف التطوير لأولياء الأمور.

