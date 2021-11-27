اليوم.. قافلة طبية من طب الأزهر والزقازيق بمستشفى الغردقة العام

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحرالأحمر، اليوم الجمعة، عن تواجد قافلة طبية من كلية طب جامعة الزقازيق وكلية طب بنات جامعة الأزهر، بداية من اليوم السبت، وحتى الخميس المقبل، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين جامعتي الأزهر والزقازيق مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر.



وتضم القافلة الطبية المجانية عددا من التخصصات الطبية بينها الأوعية الدموية والأطفال والعيون، والقلب والصدر والمسالك والباثولوجي.



وأوضح الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الكشوفات تبدأ فى التاسعة صباحًا يوميًا، مؤكدًا أن القافلة مجانية لأهالي المحافظة.



وفى سياق آخر كلف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر تكثيف اعمال المكافحة المتكاملة والرش الضبابى بمدينة الغردقة تنفيذا لتوجيهات أ.د خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتحت رعاية معالى الوزير المحافظ عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.



ووجه وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فرق مكافحة ناقلات الأمراض بمدن المحافظة بتكثيف أعمال الترصد والاستكشاف والرش الضبابي في مدن المحافظة المختلفة وقد تم عمل رش ضبابى بمناطق ابو نواس والمحافظة ومسجد الميناء وقرية الصيادين ومنطقة خلف القسم القديم وميدان العروسة بالغردقة وستتوالي أعمال الترصد والاستكشاف الحشري والرش الضبابي طبقا للخطة الموضوعة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ..



وفى سياق تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا،، أعمال اللجنة التي شنتها إدارة تموين مدينة سفاجا، للتفتيش على القرى السياحية بالمركز السياحي الشمالي للمدينة للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي،محافظ البحر الأحمر بشن حملات ولجان تفتيش على المواد الغذائية المختلفة داخل المنشآت السياحية.





وأكد شعبان، على أن إدارة التموين شنت لجنة برئاسة الأستاذ فوزي دنقي وعضوية كلا من الأستاذ ابراهيم احمد والاستاذ احمد مبارك، حيث تم التفتيش على الأغذية بعدد من القرى السياحية شمال المدينة وفحص مخازن السلع الغذائية والثلاجات الخاصة باللحوم والخضروات والمطابخ والمطاعم والنظافة العامه مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أية مخالفات، وذلك للتأكيد على إجراءات الوقاية وسلامة الأغذية وحرصا على العاملين والنزلاء.



وأشار رئيس المدينة، إلي أن اللجنة استهدفت المرور على بعض الفنادق حيث تم التفتيش على السلع الغذائية والتأكد من مصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.



ووجه بتكثيف الرقابة على جميع المنشآت، والعمل على تفعيل جميع الجهات الرقابية بالمدينة، فضلا عن التعاون المستمر فيما بينهم، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا على المتابعة الدورية لكافة القطاعات.



وفى سياق آخر عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اجتماع اللجنة الفرعية لمشروع المواقف بسفاجا، بحضور كل من سكرتير المجلس ومدير مشروع المواقف ومديرى الشئون القانونية والحسابات والمالية، وذلك لمناقشة عدة موضوعات على رأسها مشكلة الطلبات المقدمة لزيادة عدد سيارات الأجرة بين محافظتي سوهاج والأقصر وبين مدينة سفاجا بواقع 5 سيارات لكل خط منهم .



كما ناقش رئيس المدينة، مع اللجنة مشكلة استمرار شكاوي أهالي منطقة العرايشي وذلك نتيجة عدم تخصيص أماكن الانتظار وعدم معرفة المواطنين بها، وتم اقتراح عمل مظلات بالمنطقة والإعلان عن دعم الخط بعدد من السائقين في مدينة سفاجا.



اكد شعبان، أن إدارة مشروع المواقف طالبت بضرورة عمل لجان في كمين كيلو 14 لضبط السيارات وخطوط السرفيس التي تترك العمل داخل المدينة من الساعة السابعة صباحا وحتي الساعة الثامنة وتقوم بنقل ورديات القري السياحية وهي ذروة توافد طلاب المدارس والموظفين، وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بسحب التراخيص وعمل مخالفات خطوط سير.



وشدد رئيس المدينة علي ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة والعمل يدا بيد لضبط وحل مشكلات المرور خاصة في الشوارع الحيوية لضمان سلامة المواطنين للنهوض بمدينة سفاجا للأفضل .



كما ناشد شعبان، سائقي خطوط السرفيس بعدم ارتكاب مخالفات سير حتي لا يتم خلق مشكلات مواصلات مما يتسبب في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وطالب بتكثيف الحملات بصفة مستمرة لضبط السيارات المخالفة والغير مرخصة .

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