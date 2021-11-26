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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد يوسف يشيد بالتنظيم والإجراءات الاحترازية في انتخابات الأهلي

محمد يوسف
محمد يوسف

شارك محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، فى انتخابات النادي التي أجريت اليوم في مقر النادي بالجزيرة، حيث أدلى بصوته فيها، قبل إغلاق باب التصويت.

وأشاد محمد يوسف بالعملية الانتخابية وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامة وصحة أعضاء الجمعية، وكذلك بالحضور الكبير من الاعضاء على المشاركة فى الانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد للنادي لقيادة الاهلى فى السنوات الاربع القادمة.

محمد يوسف أشاد كذلك بالإشراف القضائي الكامل من هيئة قضايا الدولة على العملية الانتخابية وسيرها بالشكل المنظم، وتهيئة الاجواء المناسبة أمام كل الأعضاء في أثناء الإدلاء باصواتهم.

 

مؤشرات أولية: الخطيب رئيسا للأهلي لمدة 4 سنوات جديدة.. والعامري نائبا

حسم محمود الخطيب انتخابات النادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة وفقا للإحصائيات الأولية للجان الإنتخابية .

وحسم العامرى فاروق مقعد نائب رئيس النادي الأهلي لمدة أربع سنوات.

وأوضحت المؤشرات الأولية بعد فرز العديد من اللجان عن حصول القائمة بالكامل على أغلبية أصوات الجمعية العمومية، حيث يتواجد محمود الخطيب على كرسى الرئاسة والعامرى فاروق نائبا وخالد مرتجى أميناً للصندوق وفى العضوية فوق السن كل من الدكتور محمد شوقى ومحمد الغزاوى وطارق قنديل وحسام غالى ومهند مجدى ومحمد الدماطي و محمد سراج الدين وفى العضوية تحت السن كل من محمد الجارحي ومى عاطف. 

 

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الإجراءات الاحترازية النادي الأهلي الخطيب الأهلى محمد يوسف حسام غالي

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