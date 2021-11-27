فكرة مجنونة.. عمر سمرة يكشف تجربته المرعبة بالمحيط الأطلسى

قال عمر سمرة ، إن فكرة عبور المحيط الأطلسى بقارب تجديف جاءته خلال سفره إلى أمريكا ومشاهدته للمحيط الأطلسى معقبا " وقلت تبقى فكرة جامدة ومجنونة انى اجدف فى المحيط ده من شراع او موتور ويستخدم قوته البدنية بس "



وأضاف عمر سمرة ، خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، أنه نجح بعبور قمة ايفرست والقطبين منذ 10 سنوات وكان وقتئذ لا يمتلك أى خبرة فى التجديف .

ولفت عمر سمرة ، إلى أن طريقته الوحيدة لمحاولة التخلص من فكرة تدور بعقله هى الخوض فى تنفيذها خاصة انى شعرت برغبتى فى هذا الأمر ، موضحا انه قام بالبحث عن صديقه عمر نور لاعب سباحة ، جرى ، دراجات وشارك بأولمبياد رياضية عدة .