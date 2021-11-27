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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فكرة مجنونة.. عمر سمرة يكشف تجربته المرعبة بالمحيط الأطلسى

عمر سمرة
عمر سمرة

قال عمر سمرة ، إن فكرة عبور المحيط الأطلسى بقارب تجديف جاءته خلال سفره إلى أمريكا ومشاهدته للمحيط الأطلسى معقبا " وقلت تبقى فكرة جامدة ومجنونة انى اجدف فى المحيط ده من شراع او موتور ويستخدم قوته البدنية بس "


وأضاف عمر سمرة  ، خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى  ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc  ،  أنه نجح بعبور قمة ايفرست  والقطبين منذ 10 سنوات وكان وقتئذ لا يمتلك أى  خبرة فى التجديف .

ولفت عمر سمرة  ، إلى أن طريقته الوحيدة لمحاولة التخلص من فكرة تدور بعقله هى الخوض فى تنفيذها خاصة انى شعرت برغبتى فى هذا الأمر ، موضحا انه قام بالبحث عن صديقه عمر نور لاعب سباحة ، جرى ، دراجات وشارك بأولمبياد رياضية عدة .

عمر سمرة منى الشاذلى أمريكا دراجات فضاء

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