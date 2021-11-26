نقابة المعلمين: لم يتم إعداد المعلمين بالشكل المطلوب للتطوير بالمنظومة | فيديو

قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، إن المعلم غير مؤهل لمواكبة عملية التطوير التي تتم في العملية التعليمية.



وأضاف "شاهين"، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "لم يتم إعداد المعلمين بالشكل المطلوب لعملية تطوير التعليم التي تجريها الدولة".

وأشار إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، إلى أن هناك عجزا في المعلمين بنسبة تصل لأكثر من 250 ألف معلم، متابعا: "نحن في نقابة معلمين بنطلع 50 ألف معلم على المعاش ولا توجد تعيينات جديدة لمواكبة المدارس الجديدة".