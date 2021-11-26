طلائع الجيش: الفوز على فيوتشر جاء في الوقت المناسب

أكد العميد أحمد فؤاد مهدى مدير الكرة بنادي طلائع الجيش أن الفوز على فيوتشر جاء في الوقت المناسب كي يستعيد الفريق توازنه إلى جانب الهدوء خلال فترة توقف الدوري.

أضاف مهدي أنه يتقدم بالشكر لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة على الدعم والمساندة اللامحدودة للفريق واللاعبين طوال الفترة الماضية ، والشكر موصول للجهاز الفني واللاعبين علي المجهود المبذول خاصة في مباراتي غزل المحلة وفيوتشر حتى استعادة الروح الفريق القتالية العالية التي يتمتع بها لاعبو طلائع الجيش في تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط للتقدم للأمام بجدول الدوري العام ، مؤكداً للاعبين أن إدارة النادي تثق في قدرات اللاعبين والجهاز الفني ، مشيراً إلى أن القادم سيكون أفضل للفريق .

وأكد العميد أحمد مهدي أن فترة توقف الدوري فرصة جيدة لالتقاط الأنفاس وتصحيح الأخطاء وعلاج السلبيات التي ظهرت خلال الخمسة مباريات التي لعبها الفريق من عمر الدوري العام ، مشيراً إلى أن فترة التوقف ستكون بمثابة فترة إعداد مصغرة للفريق استعدادا للمباريات القادمة .

كان طلائع الجيش قد حقق فوزاً غاليا علي فيوتشر بهدف نظيف سجله محمد علي الجويني في الشوط الثاني ليرتفع رصيد الطلائع إلي ٥ نقاط متقدماً إلى المركز الثالث عشر في جدول الدوري العام متساويا مع المقاصة والمقاولون في نفس رصيد النقاط ، ولطلائع الجيش مباراة مؤجلة مع سموحة من الجولة الخامسة للدوري .