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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

برلماني: أزمة تطوير التعليم في المعلم وليست المناهج.. فيديو

علاء عصام
علاء عصام

قال علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  إن أزمة تطوير التعليم ليست في المناهج، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تمثل عائقا كبيرا أمام عملية تطوير التعليم.

 

وأضاف "عصام"، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الأزمة ليست "أزمة مناهج"، لكن الأزمة الأكبر هي أننا نحتاج معلما يكون مؤمنا ومقتنعا بهذا التغير الذي تشهده المنظومة التعليمية في مصر".

 

وأوضح علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "الزيادة السكانية سبب ما نراه فى عدم كفاية المدارس للطلاب إضافة إلى كثافة الفصول.

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