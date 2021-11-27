الألعاب الرياضية النسائية فى التصوير الهندى.. ندوة لمكتبة الإسكندرية غدا

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات التابعان لقطاع التواصل الثقافي ، بالتعاون مع قسم الآثار والحضارة، بكلية الآداب، جامعة حلوان، محاضرة عبر الإنترنت بعنوان «الألعاب الرياضية النسائية فى التصوير الهندى».

تُلقي المحاضرة الدكتورة نورهان زيد أمين، مدرس التصوير الإسلامي بقسم الآثار والحضارة، كلية الآداب، جامعة حلوان، ويديرها دكتور حسين عبدالبصير مدير مركز زاهي حواس للبصريات.



وتُبث المحاضرة يوم الأحد، 28 نوفمبر 2021، الساعة 7.30 مساءً،تُلقي المحاضرة الضوء على الألعاب الرياضية المختلفة التى مارستها المرأة الهندية من خلال تصاوير مخطوطات المدرسة الهندية؛ حيث أثبتت الدراسة مدى اهتمام المرأة الهندية بلياقتها البدنية وممارستها للنشاط الرياضي.

فضلًا على وضوح رشاقتها ومهارتها وهي تؤدي مختلف الألعاب الرياضية؛ مثل الصيد، والرماية، والسباحة، والكرة والصولجان (البولو)، والألعاب البهلوانية والرقص، إضافة إلى ممارستها للرياضات الذهنية المتنوعة، ورياضة اليوجا.