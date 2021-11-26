عاجل
رئيس الجزائر يتحدث عن مشاركة سوريا في القمة العربية القادمة أخبار المحافظات|رئيس الوزراء يرفع الستار عن تمثال آمون.. جنازة مهيبة لشهداء لقمة العيش بالأردن .. 39 مصابا في حادث تصادم العلمين النشرة الدينية مفتي الجمهورية: لا مانع شرعا من الأذان الموحد.. وينبغي انتقاء أفضل الأصوات..والافتاء توضح حكم الغيبة والنميمة والفرق بينهما أنغام توجه رسالة لجمهورها بعد حفلها بموسم الرياض موجز الاقتصاد| أسعار سلع التموين الجديدة.. الذهب يبدد مكاسبه.. أداء إيجابي للبورصة.. توقعات بتراجع أسعار الحديد ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موجز الاقتصاد| أسعار سلع التموين الجديدة.. الذهب يبدد مكاسبه.. أداء إيجابي للبورصة.. توقعات بتراجع أسعار الحديد ديسمبر

صدى البلد

نشر صدى البلد عدد من الأخبار والأحداث الاقتصادية على مدار اليوم كالتالي:

أسعار الذهب تبدد مكاسبها.. هبوط سعر الجرام عيار 21

بددت أسعار الذهب مكاسبها بختام تعاملات اليوم الجمعة 26 -11-2021، في مصر، حيث تراجع سعر جرام الذهب 6 جنيهات بعد ارتفاعه خلال تعاملات اليوم بنفس القيمة وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من التراجع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا بمنتصف العام السابق 2020، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى ما دون الـ800 جنيه مجدداً في مصر ووصل إلى 785 جنيها للجرام عيار 21.

خبير أسواق مال: توقعات بأداء إيجابي للبورصة المصرية.. وأسعار الأسهم فرصة للاستثمار

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية أغلقت تداولات الأسبوع الماضي بأحجام تداول تخطت مليار جنيه حيث أغلق المؤشر الرئيس عند مستوى 11431 نقطة وصعد 78 نقطة بنسبة 0.7 % وأغلق المؤشر السبعيني عند مستوى 2082 نقطة حيث صعد 50 نقطة بنسة 2.5%.

مواد البناء: توقعات بتراجع أسعار الحديد ديسمبر المقبل

توقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، باتحاد الغرف التجارية، تراجع أسعار الحديد بنحو 400 جنيه للطن خلال الإعلان عن أسعار شهر ديسمبر المقبل ، مرجعا  السبب إلى قرار إلغاء الرسوم على الواردات من الحديد الصلب.

بداية من 1 ديسمبر.. تعرف على أسعار سلع التموين الجديدة

يبدأ المواطنون الحصول على مقررات دعم التموين عن شهر ديسمبر الأربعاء المقبل 1 ديسمبر 2021، في إطار صرف مقررات الدعم لأصحاب البطاقات التموينية بواقع 50 جنيها لكل فرد حتى 4 أفراد داخل البطافة التموينية و25 جنيها لباقي الأفراد بداية من الفرد الخامس.

البورصة تربح 11.3 مليار جنيه خلال أسبوع.. وقطاع العقارات الأكثر صعودا

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 11.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

سعر الدولار في 10 بنوك.. أعلى سعر للشراء 15.68 جنيه

حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، في معظم البنوك العاملة في مصر، بحسب أخر تحديث بختام تعاملات الأمس، وعلى مدار شهر"أكتوبر" الماضي اتسم سعر الدولار بالهدوء والاستقرار.

البورصة البورصة المصرية اسعار الذهب السلع التموينية اقتصاد صدى البلد

ترشيحاتنا

جريمة في سوريا .. ابن مدمن يقتل والده النائم لسرقة 100 دولار

أخبار نادي الزمالك| شروط تجديد عقد طارق حامد.. أول تعليق من إمام عاشور بعد إصابته بكورونا

نسرين أنور عكاشة: والدى سبق عصره عندما كتب "الباب الاخضر"..فيديو

العلاج الهرموني يقلل خطر الإجهاض لدى النساء الحوامل

سهر الصايغ: نص حلمي اتحقق في الباب الأخضر.. والنجاح توفيق من الله

نقابة المعلمين: بنطلع 50 ألف مدرس على المعاش ومفيش تعيينات تواكب الأبنية الجديدة | فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

الخطيب رئيساً للأهلي لمدة 4 سنوات قادمة.. العامري نائب

متحور أوميكرون الجديد.. الحكومة تتخذ إجراءات خاصة مع 7 دول للحماية من انتشاره

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

مصر توقف رحلات الطيران من وإلى جنوب إفريقيا بعد ظهور متحور كورونا الجديد

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

بداية من 1 ديسمبر.. تعرف على أسعار سلع التموين الجديدة

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اغتصب جثتها.. ماذا فعل شيطان البحيرة في الطفلة رضوى؟

100 صورة من افتتاح الدورة 43 لـ مهرجان القاهرة السينمائي

الصور الأولى من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43

الكسكي.. أكلة أمازيغية حصلت على شعبية كبيرة في البلاد العربية| نوستالجيا

فيديو

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ