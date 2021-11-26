موجز الاقتصاد| أسعار سلع التموين الجديدة.. الذهب يبدد مكاسبه.. أداء إيجابي للبورصة.. توقعات بتراجع أسعار الحديد ديسمبر

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بددت أسعار الذهب مكاسبها بختام تعاملات اليوم الجمعة 26 -11-2021، في مصر، حيث تراجع سعر جرام الذهب 6 جنيهات بعد ارتفاعه خلال تعاملات اليوم بنفس القيمة وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من التراجع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا بمنتصف العام السابق 2020، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى ما دون الـ800 جنيه مجدداً في مصر ووصل إلى 785 جنيها للجرام عيار 21.

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية أغلقت تداولات الأسبوع الماضي بأحجام تداول تخطت مليار جنيه حيث أغلق المؤشر الرئيس عند مستوى 11431 نقطة وصعد 78 نقطة بنسبة 0.7 % وأغلق المؤشر السبعيني عند مستوى 2082 نقطة حيث صعد 50 نقطة بنسة 2.5%.

توقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، باتحاد الغرف التجارية، تراجع أسعار الحديد بنحو 400 جنيه للطن خلال الإعلان عن أسعار شهر ديسمبر المقبل ، مرجعا السبب إلى قرار إلغاء الرسوم على الواردات من الحديد الصلب.

يبدأ المواطنون الحصول على مقررات دعم التموين عن شهر ديسمبر الأربعاء المقبل 1 ديسمبر 2021، في إطار صرف مقررات الدعم لأصحاب البطاقات التموينية بواقع 50 جنيها لكل فرد حتى 4 أفراد داخل البطافة التموينية و25 جنيها لباقي الأفراد بداية من الفرد الخامس.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 11.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، في معظم البنوك العاملة في مصر، بحسب أخر تحديث بختام تعاملات الأمس، وعلى مدار شهر"أكتوبر" الماضي اتسم سعر الدولار بالهدوء والاستقرار.