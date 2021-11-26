موجز الاقتصاد| أسعار سلع التموين الجديدة.. الذهب يبدد مكاسبه.. أداء إيجابي للبورصة.. توقعات بتراجع أسعار الحديد ديسمبر

نشر صدى البلد عدد من الأخبار والأحداث الاقتصادية على مدار اليوم كالتالي:
أسعار الذهب تبدد مكاسبها.. هبوط سعر الجرام عيار 21
بددت أسعار الذهب مكاسبها بختام تعاملات اليوم الجمعة 26 -11-2021، في مصر، حيث تراجع سعر جرام الذهب 6 جنيهات بعد ارتفاعه خلال تعاملات اليوم بنفس القيمة وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من التراجع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا بمنتصف العام السابق 2020، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى ما دون الـ800 جنيه مجدداً في مصر ووصل إلى 785 جنيها للجرام عيار 21.
خبير أسواق مال: توقعات بأداء إيجابي للبورصة المصرية.. وأسعار الأسهم فرصة للاستثمار
قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية أغلقت تداولات الأسبوع الماضي بأحجام تداول تخطت مليار جنيه حيث أغلق المؤشر الرئيس عند مستوى 11431 نقطة وصعد 78 نقطة بنسبة 0.7 % وأغلق المؤشر السبعيني عند مستوى 2082 نقطة حيث صعد 50 نقطة بنسة 2.5%.
مواد البناء: توقعات بتراجع أسعار الحديد ديسمبر المقبل
توقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، باتحاد الغرف التجارية، تراجع أسعار الحديد بنحو 400 جنيه للطن خلال الإعلان عن أسعار شهر ديسمبر المقبل ، مرجعا السبب إلى قرار إلغاء الرسوم على الواردات من الحديد الصلب.
بداية من 1 ديسمبر.. تعرف على أسعار سلع التموين الجديدة
يبدأ المواطنون الحصول على مقررات دعم التموين عن شهر ديسمبر الأربعاء المقبل 1 ديسمبر 2021، في إطار صرف مقررات الدعم لأصحاب البطاقات التموينية بواقع 50 جنيها لكل فرد حتى 4 أفراد داخل البطافة التموينية و25 جنيها لباقي الأفراد بداية من الفرد الخامس.
البورصة تربح 11.3 مليار جنيه خلال أسبوع.. وقطاع العقارات الأكثر صعودا
ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 11.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.
سعر الدولار في 10 بنوك.. أعلى سعر للشراء 15.68 جنيه
حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، في معظم البنوك العاملة في مصر، بحسب أخر تحديث بختام تعاملات الأمس، وعلى مدار شهر"أكتوبر" الماضي اتسم سعر الدولار بالهدوء والاستقرار.