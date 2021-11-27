نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يحذر من تخفيف الملابس .. جمال شعبان يكشف سر تحور كورونا في جنوب أفريقيا

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

جمال شعبان يكشف سر تحور سلالة كورونا في جنوب أفريقيا

حالة من القلق والذعر انتشرت في العالم بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا، والمسمى باسم أوميكرون .

هاني الناظر يحذر من تخفيف الملابس مع ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل

طالب الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، متابعيه عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، بالحذر الشديد خلال هذه الفترة من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة؛ مما يجعل البعض يتخذ قرارات بالتخفيف في الملابس، الأمر الذي يتسبب في الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا .

العلاج الهرموني يقلل خطر الإجهاض لدى النساء الحوامل

يصف الأطباء العلاج الهرموني للنساء في سن اليأس للسيطرة على الأعراض التي تصيب النساء في هذه الفترة.. وكشفت بحث جديد أجراه باحثون من جامعة برمنجهام ومركز تومي الخيري لأبحاث الإجهاض الخيرية.

سريع الانتشار.. 5 معلومات عن متحور كورونا الأفريقي

اكتشف علماء من جنوب إفريقيا نوعًا جديدًا من فيروس كورونا مع طفرات متعددة، لكنهم لم يحددوا بعد ما إذا كان أكثر عدوى أو قادرًا على التغلب على المناعة التي توفرها اللقاحات أو العدوى السابقة.