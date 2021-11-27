حقيقة وقف مصر الطيران مع عدة دول لظهور متحور كورونا الجديد

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، رعب متحور كورونا الجديد وإجراءات لمنع وصوله مصر ووقف الطيران مع عدة دول.

وأضاف خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر ”، ان هذا المتحور ظهر منذ ساعات، حيث ان هناك حالة زعر عالمي من هذا الموضوع، موضحا أن هناك متابعة من قبل لجنة الأزمة ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء لهذا الأمر.

وتابع: “انتظرنا لحد ما صدرت القرارات من اللجنة العليا الاستشارية لمنظومة الصحة العالمية، ولما شمت أن هذا المتحور الجديد وسمته أنه متحور يستلزم الإهتمام”، لافتا إلى أن هذا التصريح كان كافيا للتحرك من خلال لجنة الأزمة من أجل اتخاذ القرارات، وهي تعليق السفر أو استقبال الطائرات من جنوب أفريقيا، إلى جانب ووضع بعد الضوابط الخاصة بدول مثل ناميبيا وزمبابوي.

وأفاد: “أى قادمين من تلك الدول من خلال الترانزيت، سيتم اتخاذ الإجراءات الصحية معاهم، أو إذا كان داخل على القاهرة يتم إجراء الفحوصات ووضعهم داخل الحجر الصحي لـ 14 يوم وأخطرنا كل شركات الطيران بتلك القرارات فورا”.

وأشار إلى أن هذا تحرك اولي من الممكن أن يتصاعد فى خلال الـ 48 ساعة أو أكثر، ووقف إستقبال من كل الدول بشكل عام، ولكن يتم اتخاذ قرارات تدريجيا.