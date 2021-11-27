تجربة مخيفة... تفاصيل تحول رحلة بالمحيط الأطلسى لكابوس مرعب

كشف عمر نور ، لاعب سباحة ، إن عبور المحيط الطلسى بقارب تجديف تحول من تجربة جديدة للتجديف إلى كابوس خاصة عند انقلاب المركب واضطراره للغطس تحت الماء للبحث عن معدات التجديف وحزام المركب الذى قام بربطه حول جسمه تجنبا لفقدان اتصاله بالمركب .



وأضاف عمر نور ، خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، أنه قام بالغطس تحت الماء لمدة دقائق لم يستطع خلالها التنفس بالتوازى مع ترنح المركب وظل لمدة ساعة ونصف يكرر هذا الأمر املا فى ايجاد معدات المركب ومحاولات مستميتة لانقاذ المركب بعد انقلابها .

وأشار عمر نور ، إلى استخدمه معطف الحماية من الغرق ، وأجهزة الاستغاثة ومحاولة التواصل مع السفن العابرة لانقاذه هو ورفيق رحلته عمر سمرة خاصة أن الطعام والمياه قد نفذا بالكامل وهو ما سبب لهما صدمة كبرى ولكنهما وجدا بعد بحث متواصل حقيبة صغيرة بها بعض الأطعمة والتى ساعدتهم على البقاء لمدة 3 أيام حتى اتمام عملية انقاذهم .



وتابع عمر نور ، أنهما لم ينجحا فى البحث عن قارب الانقاذ وعندما وجداه كان قد فرغ تماما من الهواء بالاضافة لانقلاب المركب الذين كانا يقودناه وسقوطهم فى المحيط .

