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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد إصابة بلجيكية قادمة من مصر به

خالد عبدالغفار: أوميكرون المحتور رقم خمسة لفيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

وجه الإعلامي عمرو أديب، تساؤلا، للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، عن حقيقة إصابة البلجيكية القادمة من مصر بمتحور كورونا الجديد.

واجاب خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، قائلا: إن السلطات البلجيكية نفسها لم تستبعد أن تكون تلك العدوى أتت للسيدة، إما من مطار تركيا، لأنها أستغرقت فترة فى مطار أسطنبول أو من بلجيكا نفسها، معقبا: “أكتشفت النهاردة بعد 11 يوم من مغاردتها مصر، وبالتالي كل الإحتمالات واردة، بل على العكس مصر أقل إحتمال”.

وتابع أن هذا المحتور هو رقم  خمسة وليس الأول، لافتا إلى أن ملايين المواطنين في جنوب إفريقيا يعانون من ضعف المناعة وهو ما يؤدي إلى ظهور المتحورات.

وأشار: "طفرات كورونا أمر طبيعي وعندما تستمر لفترة طويلة داخل الجسم ممكن أن يتكون الفيروس إلى متحور.. لكن لا نعرف ما إذا كان يؤدي إلى زيارة في انتشار الفيروس".

وأفاد: إن مصر لم تصل إلى مرحلة إجراء تتبع مكان وجود السيدة في مصر، منوها بأنّه سيتم الانخراط في هذه الجهود بدءًا من الغد، إلى جانب توظيف التتبع الجيني الذي تقوم به فرق بحثية، معقبا: " يجب منح الوقت اللازم للبحث عن الأمر وحقيقته العلمية في ظل موجة الذعر العالمية.

عمرو أديب وزير التعليم العالي متحور كورونا الجديد السلطات البلجيكية ملايين المواطنين

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