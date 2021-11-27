أخبار التكنولوجيا|برمجية خبيثة تنتشر داخل 190 تطبيق أندرويد على متجر هواوي.. سامسونج تقتل أحد أشهر هواتفها بشكل دائم

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

سارع لتنزيلها.. جوجل توفر مجموعة من تطبيقات وألعاب أندرويد المدفوعة "مجانا"

انضمت شركة جوجل Google، إلى سباق موسم التخفيضات من خلال إضافة بعض العروض والتخفيضات على التطبيقات والألعاب المتوفرة على متجر Google Play، حيث أصبحت تطبيقات أندرويد المدفوعة متاحة للتحميل مجانا، بعد أن قدمت عملاقة التقنية الأمريكية عرض خصومات هائلة على سوق بلاي بمناسبة صفقات الجمعة السوداء أو البلاك فرايدي.

كشفت شركة أسوس Asus، عن سعر أقوى هاتف ألعاب في العالم، والذي يتمتع بإمكانيات خارقة توفر لمستخدميه أداءا قويا لتشغيل كافة الألعاب بسهولة فائقة، مما يجعله منافسا لمنصات الألعاب الشهيرة مثل PlayStation.

تستعد شركة شاومي Xiaomi، للكشف عن أحد أقوى هواتف أندرويد لهذا العام، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة الصينية عن هواتفها الذكية Xiaomi 12 و Mi 12X Pro، من خلال حدثا افتراضيا يقام في ديسمبر المقبل.

أعلنت شركة ZTE، عبر حدث افتراضي في الصين، عن علامتها التجارية الجديدة Voyage 20 Pro، وإصدار خاص Axon 30 Ultra Aerospace.

أشارت شركة سامسونج Samsung، في وقت سابق من هذا العام، إلى أنها قد توقف خط إنتاج سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy Note، ولكنها ستقدم هواتف ذكية جديدة من العائلة العام المقبل.

كشفت شركة هواوي Huawei، بهدوء عن هاتفها الذكي الأحدث Nova 8 SE 4G، ويدعم الإصدار الجديد الذي يمثل أحدث طرازات سلسلة نوفا متوسطة الفئة.

فيروس طروادة يتسلل لمتجر هواوي.. برمجية خبيثة تنتشر داخل 190 تطبيق أندرويد

عثر باحثو الأمن السيبرانى في شركة Dr Web، مجموعة من تطبيقات أندرويد تحتوى على نوع خبيث من فيروس طروادة الضار، والمصمم لجمع بيانات المستخدمين الحساسة.