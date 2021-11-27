عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|برمجية خبيثة تنتشر داخل 190 تطبيق أندرويد على متجر هواوي.. سامسونج تقتل أحد أشهر هواتفها بشكل دائم

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

سارع لتنزيلها.. جوجل توفر مجموعة من تطبيقات وألعاب أندرويد المدفوعة "مجانا"

انضمت شركة جوجل Google، إلى سباق موسم التخفيضات من خلال إضافة بعض العروض والتخفيضات على التطبيقات والألعاب المتوفرة على متجر Google Play، حيث أصبحت تطبيقات أندرويد المدفوعة متاحة للتحميل مجانا، بعد أن قدمت عملاقة التقنية الأمريكية عرض خصومات هائلة على سوق بلاي بمناسبة صفقات الجمعة السوداء أو البلاك فرايدي.

 

بمواصفات قوية.. سعر أقوى هاتف في العالم من أسوس

كشفت شركة أسوس Asus، عن سعر أقوى هاتف ألعاب في العالم، والذي يتمتع بإمكانيات خارقة توفر لمستخدميه أداءا قويا لتشغيل كافة الألعاب بسهولة فائقة، مما يجعله منافسا لمنصات الألعاب الشهيرة مثل PlayStation.

 

مواصفات جبارة.. شاومي تستعد لإطلاق أقوى هواتف أندرويد لهذا العام

تستعد شركة شاومي Xiaomi، للكشف عن أحد أقوى هواتف أندرويد لهذا العام، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة الصينية عن هواتفها الذكية Xiaomi 12 و Mi 12X Pro، من خلال حدثا افتراضيا يقام في ديسمبر المقبل.

 

شركة ZTE تغزو الأسواق بهواتف 5G مميزة مزودة بمواصفات منافسة

أعلنت شركة ZTE، عبر حدث افتراضي في الصين، عن علامتها التجارية الجديدة Voyage 20 Pro، وإصدار خاص Axon 30 Ultra Aerospace.

 

صدمة لعشاق جلاكسي نوت.. سامسونج تقتل أحد أشهر هواتفها بشكل دائم

أشارت شركة سامسونج Samsung، في وقت سابق من هذا العام، إلى أنها قد توقف خط إنتاج سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy Note، ولكنها ستقدم هواتف ذكية جديدة من العائلة العام المقبل.

 

بـ 5 كاميرات.. هواوي تعلن رسميا نجم الفئة المتوسطة Nova 8 SE 4G

كشفت شركة هواوي Huawei، بهدوء عن هاتفها الذكي الأحدث Nova 8 SE 4G، ويدعم الإصدار الجديد الذي يمثل أحدث طرازات سلسلة نوفا متوسطة الفئة.

 

فيروس طروادة يتسلل لمتجر هواوي.. برمجية خبيثة تنتشر داخل 190 تطبيق أندرويد

عثر باحثو الأمن السيبرانى في شركة Dr Web، مجموعة من تطبيقات أندرويد تحتوى على نوع خبيث من فيروس طروادة الضار، والمصمم لجمع بيانات المستخدمين الحساسة.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا العلوم والتكنولوجيا أخبار التقنية

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| سامسونج تعلن عن أحدث إصدارتها منخفضة التكلفة.. ومواصفات ومميزات وسعر Oppo Reno 7 5G

أخبار التكنولوجيا|تهديد جديد لملايين الهواتف الأندرويد.. أكبر عملية نصب فى تاريخ العملات المشفرة

أخبار التكنولوجيا| واتساب يضيف أداة مذهلة لصنع ملصقاتك بسهولة..لعبة جراند ثفت اوتو 5 والحصول على ألماس مجانا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يضيف ميزة جديدة للتحكم بسرعات الرسائل الصوتية على آيفون.. موزيلا تغلق تطبيق إدارة كلمات المرور Firefox Lockwise

ترشيحاتنا

خربت بيوتنا ..الفلاحين تكشف أسباب الانخفاض الحاد في أسعار الطماطم

متحور كورونا الجديد يتسبب في إرجاء المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

عن افتتاح الكباش.. باحث عماني: كأن التاريخ لم يعشق بلدا مثل مصر

سفير سلطنة عمان بالقاهرة يفتتح صالون «أحمد بن ماجد»

أخبار السيارات| باقة 50 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات 2021 في السوق السعودي..أفخم 5 سيارات داخل السوق المصري موديلات 2021

أخبار الرياضة .. الخطيب رئيسا للأهلي حتى 2025 ..كورونا تبعد نجم الزمالك عن كأس العرب ..الإسماعيلي يواصل نزيف النقاط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

الصحة: اللقاح والكمامة والتباعد البدني وغسل اليدين أدوات رئيسية لمنع الإصابة بكورونا

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

أوميكرون يثير الرعب عالميا ..منظمة الصحة العالمية تنتفض ومصر تتخذ إجراءات عاجلة

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

بداية من 1 ديسمبر.. تعرف على أسعار سلع التموين الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. وفاة أكبر عجوز في العالم.. عروس تستبدل عريسها بـ مانيكان.. وبيع مخطوطة آينشتاين بـ 200 مليون جنيه

مقطع مرعب.. شاهد ثعبان كوبرا أسود يشرب من كوب ماء| فيديو

عروس تستبدل عريسها بـ مانيكان لسبب صادم |فيديو

بـ 200 مليون جنيه.. بيع مخطوطة نظرية آينشتاين النسبية لـ مشتر مجهول

فيديو

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ