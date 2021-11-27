بالأرقام.. أحمد حسن رئيسًا لنادي سبورتنج في الإسكندرية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي سبورتنج في الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السملاوي فوز أحمد حسن برئاسة النادي بعدما حصد 6879 صوتًا في الانتخابات التي أجريت الجمعة تحت إشراف قضائي كامل بالتعاون مع موظفي مديرية الشباب والرياضة برئاسة دكتورة صفاء الشريف.



كما أعلنت اللجنة فوز ممدوح حسني بمنصب نائب الرئيس بعدما حصد 7002 صوتا، وفاز عمرو رجب بمنصب أمين الصندوق بعدما نجح في حصد 8516 صوتًا.

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وفاز كل من دينا المانسترلي ومحمد لطفي وشهاب قاسم وأيمن غنيم ووائل خضر وعمرو فتحي بمقاعد العضوية فوق السن.

وتحت السن، فاز كل من لينا ماجد، وشاهيناز خالد شلبي، وأحمد ناصر غزلان.



و كان قد تقدم 39 مرشحاً علي مقاعد الرئيس والنائب وأمين الصندوق والعضوية فوق وتحت السن.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف إن الانتخابات تقام بإشراف قضائى كامل في ٧٠ لجنة انتخابية للتيسير علي أعضاء الجمعية العمومية، والبالغ عددهم ٥٧٥٣٩ ممن لهم حق التصويت.