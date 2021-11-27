عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خالد العناني: شكرا لكل من ساهم في تطوير الأقصر

صدى البلد

شهدت مدينة الأقصر، يوم الخميس، حفل افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي كبير، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

 

ولأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

 

وحرص وزير الأثار الدكتور خالد العناني، علي التقاط صورة تذكارية من حفل افتتاح طريق الكباش، وظهر وزير الأثار مع كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

 

وزيرة الهجرة عن احتفالية طريق الكباش: الفخر للمصريين والمجد لمصر
وزيرة التخطيط عن احتفالية طريق الكباش: منتهى الفخر بتاريخ أجدادنا
 

وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن افتتاح طريق الكباش يفيد كل من يعمل في مجال السياحة.


وأضاف "العناني"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "عرضت الفعالية على الرئيس السيسي مرتين خلال آخر أسبوعين"، مؤكدا: "الرئيس يتدخل في أدق التفاصيل".


وأشار: "جميع الوزارات وأجهزة الدولة شاركت في الترتيب لاحتفالية اليوم حتى خرجت بهذا الشكل الأسطوري".

 

وتحتفل مصر والعالم بـ افتتاح طريق المواكب المقدسة الذى اشتهر بـ طريق الكباش، لتنطلق من معبد الكرنك الى معبد الأقصر، وتعيد تاريخ احتفالات ملوك مصر القديمة، وتسرد وتغرد بالأناشيد والترانيم الفرعونية.

 

وفى اطار ذلك يسرد "صدى البلد" أبرز 10 معلومات عن تاريخ طريق المواكب المقدسة الشهير بـ  طريق الكباش  ..

 

خالد العناني وزاهي حواس يحصلان على وسام الشمس المشرقة من اليابان

من ٱبو سمبل.. خالد العناني : مقاصدنا السياحية آمنة وخالية من كورونا

الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار وزير السياحة و الاثار طريق الكباش الأقصر

ترشيحاتنا

سنة حلوة يا جميل ..أفشة يحتفل بذكري القاضية ممكن مع جمهور الأهلي

جوهر نبيل يوجه رسالة لـ عمومية الأهلي بعد ماراثون الإنتخابات : شكرا

عمرو أديب: طريق الكباش ملحمة واستعراض للقوة الثقافية والحضارية في مصر

هل متحور كورونا الجديد لا يتأثر بلقاحات كورونا؟.. عمرو أديب يسأل

عمرو أديب: لقاء حصري ومهم جدا مع محمد صلاح أفضل لاعب في العالم

فوائد سورة الملك قبل النوم .. كان النبي يحب قراءتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

الخطيب رئيساً للأهلي لمدة 4 سنوات قادمة.. العامري نائب

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

بداية من 1 ديسمبر.. تعرف على أسعار سلع التموين الجديدة

متحور أوميكرون الجديد.. الحكومة تتخذ إجراءات خاصة مع 7 دول للحماية من انتشاره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هجومه عليها..الصدفة تجمع دينا الشربينى ومفيد فوزى فى حفل افتتاح القاهرة السينمائى

فستان مفتوح| منى زكي بظهور لافت في إفتتاح القاهرة السينمائي

500 صورة من إفتتاح الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي

اغتصب جثتها.. ماذا فعل شيطان البحيرة في الطفلة رضوى؟

فيديو

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ