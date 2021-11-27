خالد العناني: شكرا لكل من ساهم في تطوير الأقصر

شهدت مدينة الأقصر، يوم الخميس، حفل افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي كبير، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ولأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

وحرص وزير الأثار الدكتور خالد العناني، علي التقاط صورة تذكارية من حفل افتتاح طريق الكباش، وظهر وزير الأثار مع كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وزيرة الهجرة عن احتفالية طريق الكباش: الفخر للمصريين والمجد لمصر

وزيرة التخطيط عن احتفالية طريق الكباش: منتهى الفخر بتاريخ أجدادنا



وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن افتتاح طريق الكباش يفيد كل من يعمل في مجال السياحة.



وأضاف "العناني"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "عرضت الفعالية على الرئيس السيسي مرتين خلال آخر أسبوعين"، مؤكدا: "الرئيس يتدخل في أدق التفاصيل".



وأشار: "جميع الوزارات وأجهزة الدولة شاركت في الترتيب لاحتفالية اليوم حتى خرجت بهذا الشكل الأسطوري".

وتحتفل مصر والعالم بـ افتتاح طريق المواكب المقدسة الذى اشتهر بـ طريق الكباش، لتنطلق من معبد الكرنك الى معبد الأقصر، وتعيد تاريخ احتفالات ملوك مصر القديمة، وتسرد وتغرد بالأناشيد والترانيم الفرعونية.

وفى اطار ذلك يسرد "صدى البلد" أبرز 10 معلومات عن تاريخ طريق المواكب المقدسة الشهير بـ طريق الكباش ..