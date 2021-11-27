مش مخلوق متدنى.. عالم أزهرى: المرأة ذكرت فى القرآن 339 مرة

طالب محمد سالم ، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الأسبق ، بوجود مواد جديدة فى الدراسات الإسلامية والأزهر ومنها فقه المرأة ، والفن كمواد مستقلة .

وأضاف محمد سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار ، ان علم الانسان تفرع منه علم للمرأة خاصة ان بعض السيدات يفرون من الرجال لاكتشافها وجود حقوق فى الفكر الغربى لعدم قدرة الرجال على عرض الأفكار الخاصة بها بطريقة مقنعة .

وتابع محمد سالم ، أن قضايا المرأة فى الوقت الحالى يتم التركيز على القضايا المستهلكة منها الخاصة بقضايا الميراث ، الشهادة ولكن الموضوع اعمق من ذلك والحديث عن المرأة كانسان لافتا إلى أن القرآن الكريم ذكر المرأة فى 339 آية قرآنية و500 موضوع بإجمالى 6% من آياته ولكن ما يتم ذكره والحديث عنه من البعض ان المرأة مخلوق متدنى .