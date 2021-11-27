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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الجزائري: القمة العربية المقبلة لابد أن تكون جامعة للعرب ونسعى إلى تجميع الفرقاء

الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن القمة العربية المقبلة، التي ستنعقد في مارس المقبل بالجزائر، لابد أن تكون جامعة للعالم العربي الذي يشهد العديد من الانقسامات والتمزقات، مشيرا إلى أن بلاده سوف تسعى إلى تجميع الفرقاء في الوطن العربي .
جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقده تبون، مساء اليوم /الجمعة/ مع عدد من ممثلي الصحافة المحلية.
وأوضح الرئيس الجزائري أنه لابد من مراجعة اتفاقات الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي حتى تكون على أساس المنفعة المتبادلة بما يحقق مصلحة الطرفين.
وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية التي ستنطلق،/السبت/، دعا تبون مواطنيه إلى المشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الانتخابي، واختيار من يمثلهم في كافة الأمور التي تتعلق بتسيير الحياة اليومية لهم .
وأضاف أن ما يميز هذه الانتخابات هو تقدم العديد من المرشحين من الشباب والمجتمع المدني وسيكون لهما دورا كبيرا في دفع عجلة التنمية من خلال أفكارهم المتجددة، لافتا إلى أنه سيتم إعطاء صلاحيات أكثر للمحليات والبلديات خلال الفترة المقبلة.
وأشار الرئيس الجزائري إلى أن الدولة قامت بمحاربة أصحاب رؤوس الأموال الفاسدة لمنع تسللهم إلى الانتخابات، وكذلك مواجهة كافة الرشاوي الانتخابية التي تستهدف شراء الأصوات والذمم.
ونوه إلى أن الدولة الجزائرية ستبدأ، عقب الانتهاء من الانتخابات المحلية، في إجراء العديد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن بلاده لن تتخلى عن التكافل الاجتماعي، وستظل دولة اجتماعية، ولكن هذا التكافل لن يكون إلا لمن يستحق.
وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الدولة ستدعم احتياجات المواطنين الأساسية، ولابد من رفع الدعم عن أصحاب الدخول العالية، مشددا على أهمية دعم القدرة الشرائية للمواطنين ورفع الأجور بشرط أن تكون هذه الزيادة مرفقة بزيادة حجم الإنتاج للحد من التضخم.

الرئيس الجزائرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاتحاد الأوروبي جامعه الدعم الصحافة المحلية

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