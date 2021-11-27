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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر لدي باريس: اهتمام كبير من الشعب الفرنسي بفاعلية افتتاح طريق الكباش

السفير علاء يوسف
السفير علاء يوسف

أكد سفير مصر لدي باريس السفير علاء يوسف أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الشعب الفرنسي بفعالية افتتاح طريق الكباش.


وقال يوسف - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج (مصر جديدة) الذي يقدمه ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على قناة (اي تي سي)، مساء الجمعة - إن هناك إعجابا شديدا بالحضارة المصرية من جانب الشعب الفرنسي وهذا سينعكس على التدفق السياحي الفرنسي خلال الفترة المقبلة.


وقدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته لهذا الحدث الكبير ووضع كافة امكانات الدولة من أجل إظهار هذا الحدث بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها.


وأوضح أنه أجرى عدة لقاءات مع شركات السياحة في فرنسا بالاضافة إلى أن وزير السياحة الدكتور خالد العناني عندما كان في زيارة لباريس منذ نحو شهر التقى بعدد من شركات السياحة، وذلك من أجل العمل على جذب السياحة لمصر.


وقال إن العام القادم سيكون مهما جدا على صعيد العلاقات الثقافية والسياحية بين مصر وفرنسا وذلك لأنه يوافق الاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف حجر رشيد.

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