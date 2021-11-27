عمرو أديب: التطعيمات هي الحل لمواجهة كورونا والتحور في جنوب أفريقيا سببه نقص التطعيم

قال الإعلامي عمرو أديب: “جزء من اللي حصل فى جنوب أفريقيا وظهور متحور جديد، انه التطعيمات فيها منخفضة جدا، ولاتزيد عن 2 أو 3%، وطلعوا مصر برا، ولكن أغلب أفريقيا كدا، وبعيدا عن العالم روح أتطعم، والعالم الأن فى مرحلة الجرعة المعززة”.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية "، المذاع على قناة "mbcمصر"، اليوم الجمعة أن المتحور الجديد جاء من جنوب إفريقيا، موضحا أن هناك حديثا بالخارج بأن الفيروس فائق الانتشار.

وتابع: "منذ أمس واليوم، عدد كبير من الدول بدأت إغلاق حدودها مع 7 أو 8 دول إفريقية على رأسهم جنوب إفريقيا"، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أنه مازال أمامنا أسبوعين لمعرفة ما يحدث، كما أنه لا أحد يعلم طبيعة المتحور".

وأشار إلى أن: “العالم لديه حالة إحباط، ومشاعر بأن فيروس كورونا لا ينتهي، وأن هذا الفيروس يأتي منه أشكال عديدة”.

واستطرد خلال حديثه من لندن: “أنا لغاية دلوقتي تقريبا ببقي الوحيد الي حاطط الكمامة ومهتم بيها} المواطنين هنا زى الفل، وأغلبهم ماشيين من غيرها، وفيه حالة من حالات الاطمئنان المبالغ فيه”.