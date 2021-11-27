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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وقف الطيران.. خالد عليش يكشف تفاصيل احتجازه وزوجته في جنوب أفريقيا

صدى البلد

أعلن المذيع خالد عليش،عن إحتجازه مع زوجتة  في جنوب إفريقيا خلال قضاءه شهر العسل، وذلك بسبب قرار وقف الطيران لإنتشار فيروس كورونا.

ونشر خالد عليش  فيديو جديد  ليكشف تفاصيل احتجازة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي  انستجرام . 

وقال خالد عليش في الفيديو: "إحنا لسة في جنوب إفريقيا وبريطانيا واليابان وقفت الطيران بسبب كورونا، ولكن إحنا بخير، ونبحث عن رحلة طيران في أسرع وقت.

وتابع خالد عليش، "كان المفروض إننا نغادر جنوب إفريقيا ونتجه إلي دبي ولكن الرحلة إتلغت بسبب الإجراءات الإحترازية"

وظهرت زوجته قائلة : "حابة أقول ان بكرة عيد ميلادي و إحنا بخير.

 

من جنوب إفريقيا.. شاهد خالد عليش وزوجته مريهان عمرو في شهر العسل

يذكر أن احتفل المذيع والفنان خالد عليش، يوم الجمعة 19 نوفمبر بزفافه على المذيعة ميرهان عمرو، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء، والتقط العروسان عدة صور أمام قصر البارون.

ونشرت الإعلامية ميرهان عمرو ، صورة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، من حفل زفافها على المذيع والفنان خالد عليش، الذي أقيم اليوم الجمعة بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

وعلقت ميرهان عمرو ، على صورة زفافها من خالد عليش قائلة: «بكل فخر أعلن نفسي السيدة عليش»، لتنهال عليها التهاني والإعجابات بهذه المناسبة السعيدة.

يأتي ذلك بعدما، نشر خالد عليش عبر حسابه على موقع فيسبوك صورا من حفل ارتباطه رسميا بالمذيعة ميرهان عمرو ، وعلق عليها قائلا:" كملت الحتة الناقصة".

فيما نشرت ميرهان عمرو على حسابها بتطبيق انستجرام مقتطفات من حفل ارتباطها بخالد عليش وكتبت عليها:" رسميا أنا في الكنافة".

وميرهان عمرو  هي مذيعة في قناة أون سبورت، وراديو هيتس، وشاركت مؤخرا في تغطية عدد من الأحداث الفنية والرياضية.

قال خالد عليش، في مايو الماضي إن هناك مشروع خطوبة قريبا، موضحا أنه ارتبط منذ ٩ شهور وسيعلن الخطوبة قريباً.

مرض خالد عليش 
يأتي خبر ارتباط خالد عليش بعد حوالي شهر من مروره بأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وخضع لعملية جراحية.

ونشر طارق عليش شقيق خالد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في بداية يونيو الماضي، صورة لخالد وهو يرقد بالمستشفى على فراش المرض، لكنه لم يوضح تفاصيل حالته واكتفى بقوله "ألف سلامة عليك يا حبيبي.. بسيطة وإن شاء الله تقوم منها زي الفل".

 

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