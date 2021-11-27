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رئيس التحرير
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حوادث

خبير: استخدام المؤثرات التكنولوجية في افتتاح طريق الكباش تم باحترافية

الخبير التكنولوجي
الخبير التكنولوجي محمد حمزة

قال الخبير التكنولوجي محمد حمزة إن استخدام التكنولوجيا خلال احتفالية طريق الكباش كان واضحا في المؤثرات الصوتية واستخدام الأضواء المختلفة، لافتا إلى أن ذلك تم بطريقة احترافية تنم عن خبرات كبيرة في هذا المجال. 

واضاف محمد حمزة، أن الاحتفالية نجحت في توصيل رسالة إلى العالم بتاريخ هذا البلد الفرعوني، فضلا عن امكانياته التي وظفها في الاحتفال واعادة الافتتاح بعد اكثر من ٥ آلاف عام، من خلال توظيف التكنولوجيا في إخراج هذا الخفل بطريقة لم يسبق لها مثيل. 

واوضح الخبير التكنولوجي محمد حمزة، بأن الافتتاح نجح في المزج بين المؤثرات التكنولوحية الحديثة وعبق التاريخ من خلال العرض الذي ظهر وكانه حي بالفعل ويواكب ذلك الزمن، لافتا إلى ان ذلك كان واضحا في العديد من مشاهد الاحتفالية.

وشدد حمزة على ضرورة الاستفادة من التكنولوكيا في كافة مناحي الحياة وتطويعها لابراز اي شيء بشكل افضل، منوها بان مصر لديها من الخبرات ما يؤهلها لتكون دولة مصدرة للتكنولوجيا في العديد من الاستخدامات المختلفة.

وبدأت احتفالية طريق الكباش المقامة فى مدينة الأقصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس السيسى، بعدد من الفقرات الغنائية، بجانب عرض غنائى مستوحى من عيد الأوبت.

وتضمن الحفل، فقرة غنائية للفنان محمد حماقى، ولارا إسكندر، بجانب شرح من جانب وزير السياحة والآثار خالد عنانى للرئيس السيسى عن تاريخ طريق الكباش، ومعبد الأقصر.

مصر تكنولوجيا وزير السياحة الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السياحة التكنولوجيا طريق الكباش عالم

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