أنجي علاء: دموع الفرح وراها قصة طويلة يمكن يجي يوم واحكيها

بعد تكريمها بمهرجان نجم العرب

نشرت السيناريست انجي علاء عدة صور لها اثناء تكريمها كأفضل سيناريست في مهرجان نجم العرب ، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت انجى علاء قائلة : دموع الفرح دي وراها قصة طويلة يمكن يجي يوم واحكيها ،الحمد لله





يذكر أن إنجى علاء عبرت عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها الأخير “كوفيد 25”، والذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

وقالت إنجى علاء، خلال الندوة التي أقيمت بموقع “صدى البلد”، إنها متفهمة للغاية كل الانتقادات التي طالت توقيت عرض العمل، وسط هذا التوتر الذي نعيشه في ظل جائحة كورونا.

وأضافت إنجى علاء: «من تناول الأحداث بشكل جدي، سوف يعلم أن الشامبو لم يكن النجاة كما صور البعض، ولكن مادة الفورمالين بداخله هي المنجية».