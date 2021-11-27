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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تكريمها بمهرجان نجم العرب

أنجي علاء: دموع الفرح وراها قصة طويلة يمكن يجي يوم واحكيها

صدى البلد

نشرت السيناريست انجي علاء عدة صور لها اثناء تكريمها كأفضل سيناريست في مهرجان نجم العرب ، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

 

وعلقت انجى علاء  قائلة : دموع الفرح دي وراها قصة طويلة يمكن يجي يوم واحكيها ،الحمد لله
 

إنجى علاء تعلق على تكريمها كأفضل سيناريست في مهرجان نجم العرب

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يذكر أن إنجى علاء عبرت عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها الأخير “كوفيد 25”، والذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

وقالت إنجى علاء، خلال الندوة التي أقيمت بموقع “صدى البلد”، إنها متفهمة للغاية كل الانتقادات التي طالت توقيت عرض العمل، وسط هذا التوتر الذي نعيشه في ظل جائحة كورونا.

وأضافت إنجى علاء: «من تناول الأحداث بشكل جدي، سوف يعلم أن الشامبو لم يكن النجاة كما صور البعض، ولكن مادة الفورمالين بداخله هي المنجية».

أخبار إنجى علاء أعمال إنجى علاء تكريم انجي علاء

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