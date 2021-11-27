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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هايدي موسي تغني مقطع من أغنيتها بحفل الكباش: روح الملكة حتشبسوت مستحوذة عليا

صدى البلد

نشرت الفنانة هايدي موسى فيديو جديد  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت هايدي موسي بأطلالة جذابة وهي تغني  مقطع أغنيتها بحفل الكباش، وعلقت كاتبة: لسه روح الملكه #حتشبسوت مستحوذه عليا، فولت اغنيلكم لايف جزء من الانشوده قبل ما اروح الى #مهرجان القاهرة السينمائي.

 

هايدي موسى عن مشاركتها بحفل الكباش عبر انستجرام: سعادتي وشعوري بالفخر لا يوصفان

صوت الفردوس.. هايدي موسي تتصدر تريند تويتر عقب مشاركتها في احتفالية الكباش

وشهدت مدينة الأقصر مساء يوم الخميس، افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي واسع، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

 

ولأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

 

وتصدر اسم الفنانة هايدي موسي قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وذلك عقب مشاركتها في افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر.

 

وأكدت الفنانة هايدي موسى، في تصريح خاص لصدى البلد فخرها بالمشاركة في افتتاح طريق الكباش.

 

وقالت هايدي موسى: "إحساس بالفخر فوق الوصف إن يتم اختيارى لهذا الحدث، مش هقدر أوصف إحساسي الذي لا  يقدر بوصف، الحدث كان عالميا وأكثر من 150 محطة تلفزيونية تقوم بتغطيته".

 

تابعت: "أوجه الشكر للموسيقار نادر العباسي هو من  رشحنى للحدث، وسعيدة لثقته بي ان أغني أنشودة حتشبسوت".

 

أضافت: "لم أختر غناء  الانشودة بل هى من اختارتنى، المايسترو وجد  المواصفات المناسبة بي ـ فحتشبسوت لم تكن  مجرد ملكة كانت ست بـ100 راجل" ، فكان لازم أتقمص شخصيتها في الحفل الموضوع لم يكن غناء فقط كان لازم يكون مختلفا وأتمني أن أكون قدرت أوصل دة للناس".

 

اختتمت:غناء الأوبرا كان جديدا علي  وكنت خائفة للغاية، ولكن بمجرد وقوفي أمام الميكروفون ووجود الموسيقار نادر العباسي طلع من جوايا حاجات مكنتش اتخيل انها موجودة عندى واني اغني أوبرالي،  سعيدة بالتجربة ولو فيه ملكة هجسد شخصيتها هتكون  حتشبسوت علشان حسيتها قريبه مني جدا وحبيتها".

https://www.instagram.com/reel/CWwnsazKRdw/?utm_source=ig_web_copy_link

الفنانة هايدي موسي صور هايدي موسي حفل افتتاح طريق الكباش احتفالات الأقصر

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