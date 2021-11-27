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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عن افتتاح الكباش.. باحث عماني: كأن التاريخ لم يعشق بلدا مثل مصر

صدى البلد

أشاد الدكتور سعود عبد العزيز العوضي، باحث عماني، بافتتاح طريق الكباش، ذلك الحدث التاريخي الذي أبهر العالم والذي يعود تاريخه لنحو 3400 عام، وكان شاهدا على مواكب كبرى عبرت فيه ويحرسه من الجانبين أكثر من ألف تمثال.

وقال "العوضي"، في تصريحات لـ "صدى البلد": “نحن كشعب عماني نعشق الحضارة المصرية وننبهر بها وبكنوزها التي تؤكد عراقتها وأصالتها”، لافتاً إلى أن كل ركن في مصر يحوى كنوزا أثرية هو متحف مفتوح ليشاهد الجميع عظمة المصريين القدماء، وكأن التاريخ لم يعشق بلدا مثل مصر".

وأضاف: "من الجميل أن نرى ونشاهد دمج الحاضر بالماضي وأي ماضٍ يا أرض الكنانة يا مصر، طريق يربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في حدث تاريخي مُبهر".

وتضمن الحفل الذي انطلق بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السدة انتصار السيسي، عرضا فنيا يحاكي بعضا من جوانب احتفال المصريين القدماء بعيد الأوبت، وشارك فيه مئات من طلاب الجامعات المصرية بأزياء فرعونية، وشهده عدد من أعضاء الحكومة وسفراء أجانب وعرب.

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