بعد تحذيرات مقلقة.. جنوب إفريقيا: لا دليل علمي على خطورة المتحور الجديد من كورونا

المتحور الجديد من كورونا

أكدت جنوب أفريقيا، اليوم السبت، أنه لا يوجد دليل علمي على خطورة المتحور الجديد من كورونا وأنه سريع الانتشار أو خطير.

وانتقد وزير الصحة في حكومة جنوب أفريقيا، جون باهلا، وقف دول أوروبية الرحلات لبلاده بعد ظهور متحور لفيروس كورونا فيها.

وقال باهلا، إن "رد فعل بريطانيا وغيرها من الدول في أوربا تجاه المتحور الجديد لفيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا غير مبرر".

وأضاف " نعمل بشفافية كبيرة إزاء المتحور الجديد لفيروس كورونا الذي تم اكتشافه في البلاد"، مبيناً "لا نملك أي أدلة حتى الآن على أن المتحور الجديد لفيروس كورونا سيؤدي إلى أعراض خطيرة للغاية".

وتابع أن "رد فعل بعض الدول بفرض قيود على السفر إلى جنوب أفريقيا تتعارض مع المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية".

وقال وزير الصحة في جنوب أفريقيا في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة: "إن الدراسات الأولية تشير إلى أن المتغير الجديد ربما يكون أكثر عدوى، لكن قرارات دول أخرى بفرض قيود على السفر إلى بلاده "غير مبررة".

ورفعت العديد من الدول، وخاصة في أوروبا، احترازاتها بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا في أفريقيا، وسجلت بلجيكا أول إصابة به في القارة العجوز.

كما اتخذت العديد من الدول العربية إجراءات صارمة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مثير للقلق في جمهورية جنوب إفريقيا، أطلقت عليه تسمية "أوميكرون".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي افتراضي، إن المتغير الذي عرف أولا باسم "B.1.1.529" أصبح رسميا أحد أشكال القلق، وإنها أطلقت عليه الاسم "أوميكرون"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

حذر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراضي من خطر انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا والمعروف باسم "أوميكرون".

وقال المركز في بيان له: "خطر العدوى في أوروبا شديد جدًا، ويُنصح بشدة بتجنب السفر من وإلى المناطق المتضررة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا".

وذكرت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوباء: "يحتوي المتحور الجديد على بعض الخصائص المثيرة للقلق، حيث شهد عددا كبيرا من الطفرات، وبعض هذه الطفرات لها خصائص مثيرة للقلق".