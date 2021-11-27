أحمد كريم: فن البانتومايم يحتاج لتدريبات معينة على كل حركة | فيديو

قال أحمد كريم ، فنان " البانتومايم " ، إنه قبل أن يحترف ذلك الفن كان يؤدي أدوار على المسرح ، واقترح عليه أحد أصدقائه بالمسرح أن يؤدي أدورا شبيه لـ أدوار " شارلي شابلن " .

وأضاف أحمد كريم ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " ، أنه خلال تأديته لهذه الأدوار أعجبه هذا الفن وأتقنه ، متابعا : " بتحتاج تمارين وعصب " .

ولفت " كريم " إلى أن كل حركة تحتاج للتدريب ، معقبا :" بنزل أفاجأ الناس في الشارع وببسطهم " .

وأدى " كريم " أحد حركات " البانتومايم " في استديو " صباح البلد " ، وأبدت الإعلامية " لميس سلامة " أعجبها بالحركات .