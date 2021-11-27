عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علامات تدل على إصابة طفلك بتأخر التخاطب والنطق .. استشاري تخاطب توضح

صدى البلد

قال رشا سامي، استشاري تخاطب ورئيس مجال التخاطب بالمركز القومي للبحوث، إن الدولة المصرية أولت الفترة الماضية اهتمام واضح لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال افتتاح العديد من المراكز المختصة للتعامل معهم.


وأضافت "رشا سامي" خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المركز القومي للبحوث بدأ في تدريب الكوادر البشرية على طرق التعامل مع ذوي القدرات الخاصة، متابعة: نقوم بتدريب أخصائيين على مستوى الجمهورية للتعامل الصحيح مع ذوي الاحتياجات الخاصة.


ونصحت الأهل بضرورة متابعة الطفل وحركاته منذ الصغر والبداية، متابعة:" لو حسيت أن طفلي مش طبيعي لازم اتواصل مع طبيب متخصص على الفور".

وأردفت هناك عدة علامات تدل على عدم طبيعة طفلك، مثل عدم صلابة الرأس والتواصل والمناغاة بين الطفل وأهله، متابعة: في تلك الحالات يجب على الأهل التوجه إلى طبيب متخصص على الفور.


وأوضحت أن أسباب تأخر التخاطب والنطق لدى الأطفال مختلفة، مسترسلة: هناك العديد من الأمراض التي يمكن أن تؤثر على التخاطب، وفي ذلك الحاجة يجب أن يكون هناك تدخل طبي متخصص.

وأكدت  أن التشخيص الصحيح والسليم في البداية يساهم بنسبة كبيرة في معالجة الأمر.

تخاطب المركز القومى للبحوث ذوي الاحتياجات الخاصة تأخر التخاطب اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

عوارض صحية خطيرة.. جنوب أفريقيا تكشف الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد

بتوجيهات من شيخ الأزهر.. مساعدات عاجلة من بيت الزكاة لمتضرري سيول أسوان

اليونسكو تنتخب هيفاء بنت عبد العزيز للجنة البرامج والعلاقات الخارجية

ننشر الوصف الوظيفي والمؤهلات المطلوبة لشغل منصب سكرتير عام مساعد محافظة

أصدرنا ١٦٤ ألف رقم «ACID» حتى الآن.. المالية: ٢٦ ألف مستورد انضموا لمنظومة «ACI»

شديد العدوى ولا يتأثر باللقاح.. متحور كورونا الجديد يدفع العالم لـ الاستنفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

مصل جديد ضد أوميكرون خلال أسابيع| 6 قررات مصرية لمنع تسربه

الصحة: اللقاح والكمامة والتباعد البدني وغسل اليدين أدوات رئيسية لمنع الإصابة بكورونا

أوميكرون يثير الرعب عالميا ..منظمة الصحة العالمية تنتفض ومصر تتخذ إجراءات عاجلة

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفتح قلبها وخزائن أسرارها | فاطمة عيد في ضيافة صدى البلد

نشرة المنوعات.. وفاة أكبر عجوز في العالم.. عروس تستبدل عريسها بـ مانيكان.. وبيع مخطوطة آينشتاين بـ 200 مليون جنيه

مقطع مرعب.. شاهد ثعبان كوبرا أسود يشرب من كوب ماء| فيديو

عروس تستبدل عريسها بـ مانيكان لسبب صادم |فيديو

فيديو

طوارئ ومنع سفر.. ظهور متحور جديد خطير لـ كورونا

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ