علامات تدل على إصابة طفلك بتأخر التخاطب والنطق .. استشاري تخاطب توضح

قال رشا سامي، استشاري تخاطب ورئيس مجال التخاطب بالمركز القومي للبحوث، إن الدولة المصرية أولت الفترة الماضية اهتمام واضح لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال افتتاح العديد من المراكز المختصة للتعامل معهم.



وأضافت "رشا سامي" خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المركز القومي للبحوث بدأ في تدريب الكوادر البشرية على طرق التعامل مع ذوي القدرات الخاصة، متابعة: نقوم بتدريب أخصائيين على مستوى الجمهورية للتعامل الصحيح مع ذوي الاحتياجات الخاصة.



ونصحت الأهل بضرورة متابعة الطفل وحركاته منذ الصغر والبداية، متابعة:" لو حسيت أن طفلي مش طبيعي لازم اتواصل مع طبيب متخصص على الفور".

وأردفت هناك عدة علامات تدل على عدم طبيعة طفلك، مثل عدم صلابة الرأس والتواصل والمناغاة بين الطفل وأهله، متابعة: في تلك الحالات يجب على الأهل التوجه إلى طبيب متخصص على الفور.



وأوضحت أن أسباب تأخر التخاطب والنطق لدى الأطفال مختلفة، مسترسلة: هناك العديد من الأمراض التي يمكن أن تؤثر على التخاطب، وفي ذلك الحاجة يجب أن يكون هناك تدخل طبي متخصص.

وأكدت أن التشخيص الصحيح والسليم في البداية يساهم بنسبة كبيرة في معالجة الأمر.