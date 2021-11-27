استشاري عقم يحذر من التسرع في فحص عينة الخصية بسبب تأخر الإنجاب|فيديو

قال الدكتور أحمد العياشي ، استشاري الذكورة وعقم الرجال ، إن مشكلة انعدام الحيوانات المنوية عند الرجال سهلة الاكتشاف ، ويسبب حرج للرجال بعد الزواج ، متابعا : " في مرضى بتتصرف غلط وبتعالج نفسها غلط " .

وأضاف الدكتور أحمد العياشي ـ خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " ، أنه من الضروري التأني في قرار فحص عينة من الخصية ، وهو ما يجب أن يحدده طبيب الذكورة .

وفيما يخص العلاج النهائي لـ ضعف الانتصاب، أوضح أن هناك العديد من الطرق العلاجية التي تعطي نتائج غير مرضية ، ومنها: علاج الخلايا الجذعية أو حقن بلازما أو علاج عن طريق جهاز الخلايا الصدمية.

وأضاف أن العلاج النهائي لـ ضعف الانتصاب تركيب دعامة فى العضو الذكرى، لافتا إلى أن تلك الدعامة تختلف تماما عن دعامة القلب، حيث ان دعامة القلب تعتير دقيقة جدا، ويتم وضعها داخل الشرايين.



وأشار استشاري جراحة الذكورة والعقم إلى أن عندما يعاني الزوج نقصا في السائل المنوي ، قبل الزواج فهذا يعني أن تأخر الانجاب ليس له علاقة بسن الزوجة، مضيفاً أن تأخر الإنجاب قد يكون بسبب تأخر الزوج في البلوغ.



