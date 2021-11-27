نشرة المرأة والصحة| أشياء لا تقولها لمواليد الدلو.. حبة ميرك المضادة لكورونا فعالة.. ولا يوصى بها للحوامل

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها.

طلقت مساء أمس الجمعة حفل أفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، وقد حرص عدد كبير من نجمات و نجوم الفن على المشاركة في الفعاليات.

لفتت الكثير من المشاهير والنجمات الأنظار خلال ظهورهن على السجادة الحمراء في إفتتاح مهرجان القاهرة بمجموعة من الفساتين الجذابة و الراقية التي كان أغلبها مواكب لأحدث صيحات الموضة.

من الممكن التخلص من الذباب نهائيا بطرق طبيعية، بدون مبيدات حشرية؛ حيث إنه في كثير من الحالات ، غالبًا ما يكون وجود الذباب المنزلي مصدر إزعاج كبير .

التخلص من الذباب نهائيًا

ومع ذلك ، يمكن أن التخلص من الذباب نهائيا في المنزل، وتجنب الإصابة بالفيروسات والبكتيريا التي تنتشر مع انتشار الذباب، وتشمل الطرق المحتملة لكي تستطيع التخلص من الذباب نهائيا.

برج الدلو هو أحد علامات الأبراج التي تتمتع بنظرة تفكير إيجابية للغاية ومستقبلية في الحياة، ومع ذلك يمكن أن تكون غريبة الأطوار في بعض الأحيان، لذلك عندما تتعامل مع شخص يقع تحت علامة البروج هذه لا تقل هذه الأشياء لهم أبدًا.

قول المنظمون الصحيون الفيدراليون إن حبة فيروس كورونا التجريبية من شركة ميرك فعالة ضد الفيروس ، لكنهم سيسعون للحصول على مدخلات من خبراء خارجيين حول مخاطر العيوب الخلقية وغيرها من المشاكل المحتملة أثناء الحمل.

نشرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية Fda تحليلها للحبوب قبل اجتماع عام الأسبوع المقبل حيث سيضع أكاديميون وخبراء آخرون تقييمًا بشأن سلامتها وفعاليتها، الوكالة غير مطالبة باتباع نصيحة المجموعة.