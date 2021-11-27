وزير الرياضة يثني علي جهود المديريات والعاملين في انتخابات مراكز الشباب والأندية

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير لوكلاء الوزارة، ومديري مديريات الشباب والرياضة، وجميع العاملين بها علي الجهود المبذولة في العملية الانتخابية علي مستوي مراكز الشباب والأندية الرياضية في كافة أنحاء الجمهورية.

وجه وزير الشباب والرياضة كلمة إلي العاملين بقطاع الشباب والرياضة قال فيها :" كل الشكر والتقدير علي المجهود الذي بذلتموه، وما زلتم تقومون به للإنجاز العملية الانتخابية في جميع المحافظات علي مستوي انتخابات مجالس الإدارات في مراكز الشباب والأندية الرياضية، مما كلل جهد الوزارة في تنظيم العملية الانتخابية وحوكمتها لما فيه خدمة الوطن"، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.