الشباب والرياضة تنظم قافلة طبية مجانية للكشف على الرياضيين والأهالى بمطروح

نظمت الادارة المركزية للطب الرياضي بالتعاون مع الادارة العامة لعلم النفس الرياضى بوزارة الشباب والرياضة قافلة طبية مجانية فى الفترة من ٢٥ حتى ٢٨ الشهر الحالى للكشف على جميع الرياضيين بمحافظة مطروح وأيضا أهالى مطروح فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالمحافظات الحدودية.

تضمنت القافلة عدد من التخصصات " العظام - الروماتويد - الرمد - الباطنه - القلب - النساء والتوليد - الأطفال" وكذلك التحاليل الطبية للكشف على الأنيميا والسكر " بالإضافة إلى توفير القافلة للعديد من الأدوية الطبية المجانية من قبل الادارة العامة للشئون الطبية.

يشار إلى أن الادارة العامة لعلم النفس الرياضى تنظم ورش للمدربين من محافظة مطروح حول كيفية عمل المدربين للملف النفسى للرياضيين تحت عنوان " الملف النفسى الرياضى" بمشاركة مدربين من الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة و بالتنسيق مع كليه التربية الرياضية بمطروح ومديرية الشباب والرياضة، لتدريبهم على كيفية عمل ملف نفسى رياضى وكذلك تعلم العديد من المهارات النفسية.